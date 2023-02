Дубай обещава летящи таксита от 2026 г.

Д убай за пореден път обеща да пусне летящи таксита, като това трябва да стане през 2026 г., предаде Асошиейтед прес. Търговското сърце на Обединените арабски емирства за пръв път обяви подобни планове през 2017 г., но без да фиксира начална дата на услугата.

Сега нещата обаче започват да придобиват по-конкретен характер. В неделя владетелят на Дубай, шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум, представи програмата във видео, пуснато в "Туитър". Летящите таксита, задвижвани от шест ротора, трябва да бъдат осигурени от калифорнийската компания "Джоби авиейшън" (Joby Aviation).

🚁 Flying taxi in Dubai 2026 //



His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum approved the design of the new air taxi stations in Dubai, which will start operating in three years. The air taxis would have zero emissions, with a top air speed of 300km/h. pic.twitter.com/ZjCQHI7jZR