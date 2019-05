И зкопаеми челюсти, намерени в хималайските планини на Тибет, принадлежат на изчезнал човешки вид, наречен "Денисови“. Откритието задълбочава тайната на човешката еволюция в Азия, съобщиха учените в ново проучване, пише "Уолстрийт джърнъл“.

Открити от местен будистки монах, вкаменелостите показват, че тези архаични роднини на човека са живели на покрива на света в силно разреден въздух на почти 11 000 фута – на тази височина бихме пострадали сериозно от липсата на кислород. "Денисовите“ се заселили на тези студени височини преди поне 160 000 години, повече от 120 000 години преди появата на модерното човечество, съобщават учените.

Докато този ранен човешки вид отдавна е изчезнал, в съвременните популации на Азия, Тихия океан и Австралия остават следи от тяхната ДНК. Всъщност много хора на Тибет днес дължат необичайната си адаптация към такива екстремни височини, където има 40% по-малко кислород във въздуха, отколкото на морското равнище на уникален ген, наследен от тези първични планински обитатели.

"Едно от най-впечатляващите аспекти на това откритие е местоположението", заяви съпредседателят на проекта Жан-Жак Хюблин, директор на отдел "Човешка еволюция" в Института за еволюционна антропология в Лайпциг, Германия. "Никой никога не е предполагал, че архаичните хора ще могат да живеят в такава среда."

До анализа на новата находка, "Денисовите“ са били известни само от изкопаеми пръсти и зъби, открити през 2008 г. далеч от Тибет в пещера в Сибир, откъдето идва името на групата.

