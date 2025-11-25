Свят

Коментар на Русия за мирния план в Украйна: "Твърде много непонятни неща" - Лавров

Стремежът Тръмп да спре бързо кръвопролитието заслужава поощрение, но във всички "спрени" от него конфликти до момента не са засегнати техните основни причини, каза Лавров

25 ноември 2025, 18:07
Коментар на Русия за мирния план в Украйна: "Твърде много непонятни неща" - Лавров
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски и неговото обкръжение правят противоречиви изявления по отношение на американския план за прекратяване на конфликта в Украйна, "случват се прекалено много непонятни неща", каза руският външен министър Сергей Лавров в интервю за ЮТюб канала на асоциацията "Френско-руски диалог", предаде ТАСС.

"Ту Владимир Зеленски казва в Истанбул, че е готов да обсъди този план и да съгласува някои приемливи формулировки, ту неговите представители заявяват (включително заместник-постоянният представител на Украйна в ООН), че това е изключено", заяви Лавров в интервю, записано на 21 ноември. "Трудно ми е да коментирам такива спекулации. Ние оставаме на позицията, че, разбира се, дипломатическото уреждане е за предпочитане", подчерта руският външен министър.

"Срещата в Аляска беше предшествана от визита на специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф в Москва с директни указания от президента на САЩ Доналд Тръмп", напомни руският първи дипломат. Той отбеляза, че Уиткоф е донесъл на срещата с руския президент Владимир Путин "конкретни параметри", които отчитат принципния подход на Москва, състоящ се "в необходимостта да се концентрираме върху премахването на основните причини за този конфликт".

Стремежът на президента на САЩ Доналд Тръмп да спре бързо кръвопролитието заслужава поощрение, но във всички "спрени" от него конфликти до момента не са засегнати техните основни причини, подчерта още Лавров. 

"Стремежът да се спре незабавно кръвопролитието заслужава всяко възможно поощрение. Но за да се разреши този конфликт в дългосрочен план, са необходими много по-трудоемки, търпеливи и неприбързани инициативи", добави той, като отбеляза, че Москва цени стремежа на Тръмп да не започва войни, както правеха неговите предшественици, а да ги спира.

CNN: Украйна приема мирния план с Русия

Всичките осем войни, спрени от Тръмп, "за определен период са замръзнали, обявени са примирия: сега в Близкия Изток, между Пакистан и Афганистан, между Камбоджа и Тайланд, в Демократична република Конго и Руанда – практически навсякъде са настъпили примирия".

"Но тези инициативи не засягаха основните причини", посочи руският външен министър. "Вече започнаха проблеми на границата между Камбоджа и Тайланд, между Пакистан и Афганистан, и не всичко е толкова безоблачно, меко казано, в палестинско-израелската посока".

В същото време според Лавров никой не се вслушва в позицията на Европа по отношение на уреждането на украинския конфликт. Той отбеляза, че Европа "зависи от САЩ по отношение на сигурността и от гледна точка на перспективите на своята външнополитическа линия".

"Може да изглежда като спасение, но не е": Мрачни настроения сред жителите на Киев заради мирното предложение

"Не знам откъде (френският президент Еманюел Макрон) е взел убеждението, че "Русия е обявила Франция за враг". По мое мнение, точно обратното е. Франция от доста време се отнася нечестно към Русия. Включително и по отношение на Минските споразумения, които Франция през 2015 г., в лицето на предшественика на Макрон, тогавашния президент Франсоа Оланд, гарантира с подписа си", заяви още Лавров.

Не само Париж, а цяла Европа се е отнасяла към Москва с фалшива доброжелателност преди украинската криза, смята още руският външен министър. Той обаче е убеден, че всъщност Европа винаги е желала злото на страната му.

"Единственото, което вероятно е вярно, е, че всичките им (в Европа – бел. ТАСС) усмивки и прегръдки, които бяха насочени към руските представители преди украинската криза, бяха само игра. Те се преструваха на доброжелателни, а всъщност винаги са желали зло и нещастия на Русия", смята Лавров.

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Според него, фактът, че сега европейските лидери предсказват крах на руската икономика, че руският народ ще се въстане с вили и ще свали всички, „показва, че Европа за пореден път доказва репутацията си, спечелена в продължение на 500 години, когато всички големи беди произтичаха именно от тази група държави (някои по-малки, някои по-големи)".

Примерът на президента на Финландия Александър Стуб показва, че десетилетия на неутралитет не са изкоренили нацистките кълнове в тази страна, отбеляза още Лавров.

"Моят бивш колега Стуб, който беше министър на външните работи на Финландия, стана президент и, естествено, след като поигра голф с Доналд Тръмп, сега се позиционира като експерт по всичко и всички, изразявайки откровено русофобски позиции. Дългите десетилетия на неутралитет на Финландия не са заглушили тези кълнове, които имат корени в нацисткото минало на финландската държава", отбеляза той.

"Аз бях искрено убеден, че все пак годините на неутралитет, добросъседство с Руската федерация са означавали нещо. Често посещавах граничните градове на Финландия, където се провеждаха заседанията на Арктическия съвет. Жителите на граничните територии си гостуваха без визи, организираха кинофестивали, фестивали на песента и танца, бяха приятели като семейства, както се казва сега. И всичко това беше изтрито за една нощ", заяви руският външен министър.

В същото време, по време на конфликта в Украйна Русия се е сплотила. "Както подчертава президентът на Руската федерация Владимир Путин, войната, която Западът разпали срещу нас чрез Украйна, сплоти нашия народ и ни позволи да се очистим от онези, които бяха неискрени в отношенията си с родината", подчерта Лавров.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Украински конфликт Мирен план Сергей Лавров Володимир Зеленски Доналд Тръмп Дипломатическо уреждане Русия САЩ Европа Причини за конфликти
Последвайте ни

По темата

Почина младежът, наръган с нож в София

Почина младежът, наръган с нож в София

Коментар на Русия за мирния план в Украйна:

Коментар на Русия за мирния план в Украйна: "Твърде много непонятни неща" - Лавров

Двама загинаха в тежка катастрофа край Шуменско

Двама загинаха в тежка катастрофа край Шуменско

Нови арести за обира на века в Лувъра, още четирима са задържани

Нови арести за обира на века в Лувъра, още четирима са задържани

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Не ми се чака с часове: Колко реално отнема зареждането на EV

Не ми се чака с часове: Колко реално отнема зареждането на EV

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 2 дни
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 2 дни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 2 дни
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 2 дни

Виц на деня

- Толкова години сте женени, а колкото пъти ви срещна, винаги се държите за ръка. Възхищавам се на любовта ви! - Ако я пусна, веднага…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Бюджет 2026: ЕК вижда риск за България</p>

ЕК предупреди за риск от несъответствие на бюджетните планове на България за 2026 г. с фискалните изисквания на ЕС

Свят Преди 40 минути

От 2024 г. всяка страна трябва да подготвя многогодишен фискален план с определена траектория на разходите

Свободата да получиш пратката си, когато искаш

Свободата да получиш пратката си, когато искаш

Преди 1 час

Как автоматизираните доставки променят ежедневието ни – повече време, по-малко стрес

<p>&quot;Когато му казаха, че няма да бъде нито цар, нито президент, той реши да се върне като министър-председател&quot;&nbsp;</p>

„Симеон винаги знае кога да удари по масата“ - биографът на царя Рамон Перес Маура пред „Телеграфно подкастът“

България Преди 2 часа

Рамон Перес Маура е един от най-авторитетните журналисти в Испания, автор на политическата биография на Симеон Сакскобургготски „Възможният цар“

Три компании проявят интерес към активите на "Лукойл" в Румъния

Три компании проявят интерес към активите на "Лукойл" в Румъния

Свят Преди 3 часа

"Лукойл" има 320 бензиностанции в Румъния, оператор е на третата по големина петролна рафинерия и има права за офшорни проучвания в блок в Черно море

<p>Делото за смъртта на Пламен Пенев започна в Стара Загора</p>

Старт на делото за смъртта на 58-годишен мъж след полицейско преследване в Стара Загора

Свят Преди 3 часа

Срещу подсъдимия Живко Стойчев са повдигнати обвинения, че на 30 декември 2023 г. е причинил по непредпазливост смъртта на Пламен Пенев

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Свят Преди 3 часа

Киев заявява, че подкрепя основните параметри на мирното споразумение, но подчертава, че предстоят допълнителни уточнения

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Ръждавичка и Радостина излизат на Арената за решаващ лидерски дуел

30 години по-късно: Историята зад интервюто, което промени живота на Даяна

30 години по-късно: Историята зад интервюто, което промени живота на Даяна

Любопитно Преди 3 часа

Анди Уеб разказва как съдбовното интервю на покойната принцеса Даяна промени хода на историята

<p>ЕП прие историческа програма за отбрана на ЕС</p>

ЕС отпуска 1.5 млрд. евро за укрепване на отбраната и Украйна

Свят Преди 3 часа

Български предприятия от отбранителния сектор потенциално могат да участват в бъдещи съвместни проекти в рамките на програмата

Украйна удари руски стратегически цели с дронове

Украйна удари руски стратегически цели с дронове

Свят Преди 3 часа

На територията на всяка от атакуваните цели са наблюдавани множество експлозии и значителни пожари

Лавров: Европа пропиля шанса за Украйна, Макрон само мечтае

Лавров: Европа пропиля шанса за Украйна, Макрон само мечтае

Свят Преди 4 часа

Лавров добави, че Русия приветства първоначалната версия на американския план за Украйна и очаква редактираната версия

Градушка връхлетя Австралия, бурята остави десетки хиляди без електричество

Градушка връхлетя Австралия, бурята остави десетки хиляди без електричество

Свят Преди 4 часа

Австралийското бюро по метеорология съобщи, че в Бризбейн през нощта са били регистрирани градушки с размер до 14 см

<p>Хиляди уязвими вече с достъп до лични документи</p>

Атанас Зафиров: Издадени са над 2400 лични документа на хора от уязвимите групи

Свят Преди 4 часа

Зафиров подчерта значителния напредък на правителството в решаването на проблема с липсата на лични документи сред уязвимите общности

Месец преди Коледа и Нова година: Каква е цената на основните продукти

Месец преди Коледа и Нова година: Каква е цената на основните продукти

България Преди 4 часа

С наближаването на Коледа и Нова година все повече хора търсят удобни и вкусни решения за празничната трапеза

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Свят Преди 4 часа

В Австралия социалните медийни платформи са задължени от следващия месец да дезактивират профили, създадени от потребители на възраст под 16 години

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Технологии Преди 4 часа

Пазарът след пандемията – високи цени, ниско доверие

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски разказа на деца кой носи зимата

sinoptik.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg

Каква професия ти приляга според зодията

Edna.bg

Мед и джинджифил – магическа рецепта за здраве през цялата зима

Edna.bg

Обрат! Наказанието на Роналдо изчезна, ще играе на Световното

Gong.bg

Българската федерация по волейбол отличи efbet със специална награда

Gong.bg

Бюджетът - между предложенията и протестите (ОБЗОР)

Nova.bg

Украйна приема основите на Женевското споразумение

Nova.bg