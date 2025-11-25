Ердоган предлага Истанбул за мирни преговори между Русия и Украйна

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган взе участие по видеоконферентна връзка в среща с лидерите от „Коалицията на желаещите“ за мир между Русия и Украйна, съобщи пресслужбата на турското президентство.

„Президентът Ердоган заяви, че преките преговори биха могли да се състоят в Истанбул и че Турция е в контакт за това с Русия и Украйна“, съобщи директорът на Дирекцията по комуникации Бурханеттин Дуран.

Източник: БТА

От разпространените снимки става ясно, че той също е сред присъстващите на разговора. До Ердоган са също така вицепрезидентът на Турция Джевдет Йълмаз и министърът на външните работи Хакан Фидан.

Източник: БТА

Турският лидер увери участниците от 35-те държави, че Анкара ще продължи с дипломатическите усилия за улесняване на пътя към преки преговори, които час по-скоро да доведат до траен и справедлив мир.

На срещата Ердоган изрази мнение, че сключването на споразумение за прекратяването на атаките най-напред срещу енергийната и пристанищната инфраструктура, би могло да доведе до благоприятни условия за последващо договаряне на всеобхватно мирно споразумение между страните.