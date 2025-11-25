Свят

Ердоган предлага Истанбул за мирни преговори между Русия и Украйна

Той взе участие по видеоконферентна връзка в среща с лидерите от „Коалицията на желаещите“

25 ноември 2025, 22:02
Ердоган предлага Истанбул за мирни преговори между Русия и Украйна
Източник: БТА

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган взе участие по видеоконферентна връзка в среща с лидерите от „Коалицията на желаещите“ за мир между Русия и Украйна, съобщи пресслужбата на турското президентство. 

„Президентът Ердоган заяви, че преките преговори биха могли да се състоят в Истанбул и че Турция е в контакт за това с Русия и Украйна“, съобщи директорът на Дирекцията по комуникации Бурханеттин Дуран. 

Източник: БТА

От разпространените снимки става ясно, че той също е сред присъстващите на разговора. До Ердоган са също така вицепрезидентът на Турция Джевдет Йълмаз и министърът на външните работи Хакан Фидан. 

Източник: БТА

Турският лидер увери участниците от 35-те държави, че Анкара ще продължи с дипломатическите усилия за улесняване на пътя към преки преговори, които час по-скоро да доведат до траен и справедлив мир. 

На срещата Ердоган изрази мнение, че сключването на споразумение за прекратяването на атаките най-напред срещу енергийната и пристанищната инфраструктура, би могло да доведе до благоприятни условия за последващо договаряне на всеобхватно мирно споразумение между страните.

Източник: БТА, Айше Сали    
Реджеп Тайип Ердоган Турция Мирни преговори Русия и Украйна Истанбул Дипломация Прекратяване на огъня Коалиция на желаещите Траен мир Енергийна инфраструктура
Премиерът Желязков за постигането на мир в Украйна: Границите не могат да бъдат променяни със сила

Премиерът Желязков за постигането на мир в Украйна: Границите не могат да бъдат променяни със сила

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

