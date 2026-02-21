Днес внимавайте с алкохола, вижте кой празнува имен ден

Н а 21 февруари почитаме паметта на преподобния Тимотей и на свети Евстатий Антиохийски, Изповедник.

Преподобният Тимотей живял през осми век в Мала Азия. Още на младини пожелал да посвети живота си на Бог и станал монах в една обител на планина Олимп (в тази планина през девети век бил монах и славянският просветител свети Методий).

Тимотей по характер бил честен и прям, общувал с непосредственост и смирение. Подвизавал се в пост, въздържание и посвещавал цели нощи на молитвата. Успял да надвие плътските си желания, станал чужд на страстите и придобил духовно съвършенство. Така се удостоил да стане храм на Светия Дух и получил дар на изцеление и власт над бесовете. По неговите молитви ставали много чудеса – изцеления на всякакви недъзи и изгонване на нечисти духове от хората.

Свети Тимотей живял повечето време като отшелник по планини и пустини. В такъв живот той достигнал дълбока старост и се упокоил в 795 г.

Свети Евстатий е роден в град Сиде, Памфилия (на южния бряг на Мала Азия) в около 260 г. и е сред най-великите църковни личности на четвърти век.

Той имал високо образование и твърдо отстоявал правилното християнско учение. Най-напред бил избран за епископ на град Бероя (Верия, днес Алепо) в Сирия, а след това заради доброто му и успешно служение в 323 г. бил избран за архиепископ на Антиохия Велика (в Сирия). Участвал в Първия вселенски събор (325 г. в Никея) и бил сред защитниците на православието.

Ереста арианство обаче продължила да се разпространява с подкрепата и на властта. През 330 г. арианите свикали в Антиохия събор срещу архиепископ Евстатий и издействали от императора указ да го отстрани. Светителят бил малтретиран и заточен в Траянопол в Тракия (днес в района на град Александруполис, Гърция).

Там починал като изповедник на вярата в 360 г. Едва след кончината му православието победило и в 382 г. пренесли мощите му в Антиохия.

Имен ден празнуват всички, които носят името Евстати, Евстатий, Евстатия и производните им.

Народни поверия и обичаи

На 21 февруари народният календар отбелязва Тимофей Весновей – денят, в който според вярванията зимата губи своята мощ. Старите хора внимателно наблюдават времето, тъй като то служи за прогноза за цялата пролет: ако денят е топъл и сух, предстои слънчева и бързопреходна пролет.

Тъй като се смята, че на този ден соковете на брезите и кленовете започват да се събуждат, съществува строго табу върху сеченето на дървета. Природата започва своя нов цикъл и хората трябва да се отнасят с уважение към нея.

Църквата и народните традиции налагат и морални ограничения. На 21 февруари е важно да се избягват:

Лошите думи, клюките и лъжите.

Пороци като мързел, завист и алчност.

Прояви на отчаяние или жестокост към животните.

Отказване на помощ на нуждаещ се.

За да се предпазите от беди, народната мъдрост съветва да не излизате навън без връхна дреха и да бъдете изключително умерени с алкохола, за да не извършите необмислени постъпки.

Денят е идеален за основно почистване. Вярва се, че изхвърлянето на ненужните вещи, натрупани през зимата, символично прогонва нещастията от дома. И накрая, обърнете внимание на сънищата си през тази нощ – според преданията те са пророчески.