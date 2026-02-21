България

Обилен снеговалеж в София, има промяна в маршрута на градския транспорт

45 машини са на терен

Обновена преди 1 час / 21 февруари 2026, 08:31
В ъв връзка със снеговалежа в София започнаха обработки със смеси срещу заледяване на уличната мрежа, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

В Природен парк "Витоша" пътищата "кв. Драгалевци – х. Алеко“ и "кв. Бояна – м. Златните мостове“ са временно затворени поради дейности по избутване на снежна маса и опесъчаване.

Временно е преустановено и движението на автобусите към Витоша. Автобусна линия №63 се движи само до местност "Бялата чешма“.

Първите дейности стартираха в 5:30 часа на територията на район "Панчарево", след което продължиха в районите "Витоша", "Кремиковци" и "Искър". Обработват се улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел.

В район "Кремиковци" се третират пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, Ботунец, Челопечене и Враждебна.

Дейности по обработка на уличната мрежа се извършват също и в районите "Студентски", "Красно село", "Младост" и "Люлин".

На терен работят 45 снегопочистващи машини.

Към момента градският транспорт се движи по обичайните си маршрути при зимни условия, с изключение на тролейбусите по линия 9, който е отклонен по бул.“Васил Левски“ до извършването на обработки. 

От общината призовават водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират със съобразена скорост.

Етажните собствености, както и управителите на търговски и офис сгради, следва да организират почистването на прилежащите площи пред съответните обекти.

Източник: СО    
