Обилен снеговалеж в София, има промяна в маршрута на градския транспорт

В ъв връзка със снеговалежа в София започнаха обработки със смеси срещу заледяване на уличната мрежа, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.
В Природен парк "Витоша" пътищата "кв. Драгалевци – х. Алеко“ и "кв. Бояна – м. Златните мостове“ са временно затворени поради дейности по избутване на снежна маса и опесъчаване.
Временно е преустановено и движението на автобусите към Витоша. Автобусна линия №63 се движи само до местност "Бялата чешма“.
Подгответе се за зима: Обилни валежи от сняг през уикенда
Първите дейности стартираха в 5:30 часа на територията на район "Панчарево", след което продължиха в районите "Витоша", "Кремиковци" и "Искър". Обработват се улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел.
В район "Кремиковци" се третират пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, Ботунец, Челопечене и Враждебна.
Дейности по обработка на уличната мрежа се извършват също и в районите "Студентски", "Красно село", "Младост" и "Люлин".
На терен работят 45 снегопочистващи машини.
Към момента градският транспорт се движи по обичайните си маршрути при зимни условия, с изключение на тролейбусите по линия 9, който е отклонен по бул.“Васил Левски“ до извършването на обработки.
От общината призовават водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират със съобразена скорост.
Етажните собствености, както и управителите на търговски и офис сгради, следва да организират почистването на прилежащите площи пред съответните обекти.