България

ЕК потвърди - Цицелков е бил отстранен

Това е станало след мисия за наблюдение на избори през 2020 г.

20 февруари 2026, 19:45
ЕК потвърди - Цицелков е бил отстранен
Източник: iStock/Getty Images

О т Европейската комисия потвърдиха пред NOVA, че Стоил Цицелков в действителност е бил отстранен за 5 години от наблюдение на избори. 

„Можем да потвърдим, че след мисия за наблюдение на избори през 2020 г., поради неспазване на Кодекса за поведение, приложим за всички мисии за наблюдение на избори, г-н Стоил Цицелков беше отстранен от участие в мисии на ЕС за наблюдение на избори”, посочиха от Комисията.

Днес Цицелков подаде оставка като вицепремиер, отговарящ за провеждането на изборите, която беше приета от президента Илияна Йотова.

Ден след клетвата - първа оставка в служебния кабинет

Преди това от „Има такъв народ” разкриха, информацията за инцидент със Стоил Цицелков и с жена в Гана, след който той е получил 5-годишна забрана от Европейската комисия да ходи на мисии за наблюдаване на избори.

Стоил Цицелков отговори за съдебното си минало и обвиненията срещу него

Цицелков отговори, че това е атака срещу служебното правителство и подчерта, че се изваждат "приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие".

Източник: NOVA    
Стоил Цицелков Оставка Европейска комисия
Последвайте ни
Вътрешният министър поиска оставката на главния секретар на МВР

Вътрешният министър поиска оставката на главния секретар на МВР

Затварят летище „Васил Левски“ заради ремонт за кратко следващата седмица

Затварят летище „Васил Левски“ заради ремонт за кратко следващата седмица

ЕК потвърди - Цицелков е бил отстранен

ЕК потвърди - Цицелков е бил отстранен

Върховният съд на САЩ отхвърли митата, Тръмп: Позор!

Върховният съд на САЩ отхвърли митата, Тръмп: Позор!

За колко можем да купим жилище в различните квартали на Варна

За колко можем да купим жилище в различните квартали на Варна

pariteni.bg
Volkswagen съживи легендарния Golf с W12 от Bentley

Volkswagen съживи легендарния Golf с W12 от Bentley

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 1 ден
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 1 ден
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 1 ден
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Най-големият самолетоносач на САЩ влезе в Средиземно море

Най-големият самолетоносач на САЩ влезе в Средиземно море

Свят Преди 53 минути

Самолетоносачът премина през Гибралтарския проток

ЦИК определи броя на мандатите в многомандатните изборни райони

ЦИК определи броя на мандатите в многомандатните изборни райони

България Преди 1 час

Трагедия в Русия, автобус с китайски туристи потъна в Байкал

Трагедия в Русия, автобус с китайски туристи потъна в Байкал

Свят Преди 3 часа

Един турист успял да се спаси

Смях вместо драма: Неочакваната „поява“ на Пике на концерт на Шакира в Ел Салвадор

Смях вместо драма: Неочакваната „поява“ на Пике на концерт на Шакира в Ел Салвадор

Любопитно Преди 3 часа

Шакира превърна провокация с маска на Пике в смях по време на концерта си в Ел Салвадор, доказвайки пред феновете си, че чрез турнето „Las Mujeres Ya No Lloran“ окончателно е надраснала миналото и продължава напред по свои собствени правила

Поискаха оставката на кабинета "Гюров"

Поискаха оставката на кабинета "Гюров"

България Преди 4 часа

От ИТН обявиха, че ще се заемат с министъра на правосъдието Андрей Янкулов

Президентът на Аржентина Хавиер Милей

Хавиер Милей изненада с изпълнение на Елвис Пресли по време на Съвета за мир на Тръмп

Свят Преди 4 часа

Милей седеше до унгарския премиер Виктор Орбан. В даден момент камерите на фоторепортерите го уловиха как пее парчето "Burning Love" на Елвис Пресли и как после се смее и шегува с Орбан

Сандов разказа какво е правил в хижа "Петрохан"

Сандов разказа какво е правил в хижа "Петрохан"

България Преди 4 часа

Сандов: Обадих се на Ивайло Иванов от НАКЗТ и попитах дали можем да им отидем на гости

Дрога и оръжия, разбиха група за трафик на момичета в София

Дрога и оръжия, разбиха група за трафик на момичета в София

България Преди 4 часа

Тримата са участвали в склоняване към проституция

Д-р Калоян Персенски

Почина д-р Персенски - хирургът, извършил първата операция по смяна на пола у нас

България Преди 4 часа

Тежка катастрофа със загинали и ранени в Хасковско

Тежка катастрофа със загинали и ранени в Хасковско

България Преди 4 часа

В колата са пътували четирима души

На ръба на бездната: Хаменей пред най-страшната си криза, докато САЩ готвят въздушни удари

На ръба на бездната: Хаменей пред най-страшната си криза, докато САЩ готвят въздушни удари

Свят Преди 4 часа

Огорченото население изнемогва под ударите на санкционираната икономика. Огромните протести през януари бяха смазани с цената на хиляди животи

Ерик Дейн заснел сцени за трети сезон на „Еуфория“ преди смъртта си

Ерик Дейн заснел сцени за трети сезон на „Еуфория“ преди смъртта си

Свят Преди 4 часа

В сериала Дейн изпълнява ролята на Кал Джейкъбс – бащата на Нейт Джейкъбс, в чиято роля е Джейкъб Елорди

Задържаха рецидивист, прегазил пешеходец в София

Задържаха рецидивист, прегазил пешеходец в София

България Преди 5 часа

Той избягал от местопроизшествието

Намериха изчезналия риболовен кораб на дъното на морето

Намериха изчезналия риболовен кораб на дъното на морето

България Преди 5 часа

Приложения за следене на трафика показват последните минути на кораба

Президентът подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков

Президентът подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков

България Преди 5 часа

Това стана, след като по-рано днес самият Цицелков подаде оставката си

Призвание, което се учи: новият път към интериорния дизайн в България през 2026 година

Призвание, което се учи: новият път към интериорния дизайн в България през 2026 година

Любопитно Преди 5 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Синди Крауфорд на 60: иконата, която промени представата за красота

Edna.bg

Когато приятелите ти кажат „Той е!“: урокът по любов на Дженифър Анистън

Edna.bg

Тигъра над всички на "Тича"

Gong.bg

Арбелоа: Вини е тъжен, трябва наказание

Gong.bg

Вътрешният министър иска оставка на главния секретар на МВР

Nova.bg

ЕК пред NOVA: Стоил Цицелков наистина беше отстранен за 5 г. от наблюдение на избори

Nova.bg