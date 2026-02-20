ЕК потвърди - Цицелков е бил отстранен

О т Европейската комисия потвърдиха пред NOVA, че Стоил Цицелков в действителност е бил отстранен за 5 години от наблюдение на избори.

„Можем да потвърдим, че след мисия за наблюдение на избори през 2020 г., поради неспазване на Кодекса за поведение, приложим за всички мисии за наблюдение на избори, г-н Стоил Цицелков беше отстранен от участие в мисии на ЕС за наблюдение на избори”, посочиха от Комисията.

Днес Цицелков подаде оставка като вицепремиер, отговарящ за провеждането на изборите, която беше приета от президента Илияна Йотова.

Преди това от „Има такъв народ” разкриха, информацията за инцидент със Стоил Цицелков и с жена в Гана, след който той е получил 5-годишна забрана от Европейската комисия да ходи на мисии за наблюдаване на избори.

Цицелков отговори, че това е атака срещу служебното правителство и подчерта, че се изваждат "приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие".