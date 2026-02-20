Най-големият самолетоносач на САЩ влезе в Средиземно море

Б ойната група на самолетоносача "Джералд Р. Форд", който е най-големият в света, беше забелязан да навлиза в Средиземно море.

САЩ пращат трети самолетоносач към Близкия изток

Той е част от силите на САЩ, които президентът Доналд Тръмп нареди да бъдат дислоцирани в Близкия изток за евентуална война с Иран.

Самолетоносачът премина през Гибралтарския проток, който свързва Атлантическия океан със Средиземно море, предаде АФП.

Сателитни снимки показват, че Иран се готви за война

Тръмп, който по-рано изпрати още един самолетоносач в региона, заяви, че "обмисля" ограничен удар срещу Иран, ако преговорите не доведат до постигане на ново споразумение, което да замени ядрената сделка с Техеран, прекратена от него по време на първия му мандат.