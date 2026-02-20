България

Вътрешният министър поискал оставката на главния секретар на МВР

Ще бъдат отстранени водещите разследването на трагедията „Петрохан“

20 февруари 2026, 20:28
Вътрешният министър поискал оставката на главния секретар на МВР
Източник: БТА

В ътрешният министър Емил Дечев е предложил на Министерския съвет да гласува предложение до президента за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Това научи NOVA от свои източници в МВР.

Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“

Вероятно кабинетът ще гласува предложението още в понеделник, когато е планирано заседание.

От пресцентъра на МВР не потвърждават официално тази информация. 

Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет

Припомняме, че за окончателното освобождаване на главния секретар на МВР е необходим указ на президента.

Министерският съвет вече е внесъл в деловодството на президентството предложение за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, съобщи "Телеграф". Очаква се в понеделник Илияна Йотова да го подпише.

На негово място се очаква да бъде назначен Георги Кандев. До момента той заема поста на полицейско аташе на България в Сърбия. Завършил е и курс в Академията на ФБР в САЩ. Владее перфектно английски, работил е по редица криминални случаи в кариерата си.

Източник: NOVA, Телеграф    
Емил Дечев МВР Главен секретар
Последвайте ни
Затварят летище „Васил Левски“ заради ремонт за кратко следващата седмица

Затварят летище „Васил Левски“ заради ремонт за кратко следващата седмица

Тръмп отговори на удара с мито от 10% за целия свят

Тръмп отговори на удара с мито от 10% за целия свят

Най-големият самолетоносач на САЩ влезе в Средиземно море

Най-големият самолетоносач на САЩ влезе в Средиземно море

Сандов разказа какво е правил в хижа

Сандов разказа какво е правил в хижа "Петрохан"

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Защо котките имат процепи в ушите си

Защо котките имат процепи в ушите си

dogsandcats.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 1 ден
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 1 ден
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 1 ден
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Закон може да извади Андрю от линията за наследяване на трона

Закон може да извади Андрю от линията за наследяване на трона

Свят Преди 50 минути

Синът на покойната кралица Елизабет II в момента е осми в линията

ЦИК определи броя на мандатите в многомандатните изборни райони

ЦИК определи броя на мандатите в многомандатните изборни райони

България Преди 3 часа

Върховният съд на САЩ отхвърли митата, Тръмп: Позор!

Върховният съд на САЩ отхвърли митата, Тръмп: Позор!

Свят Преди 5 часа

Трагедия в Русия, автобус с китайски туристи потъна в Байкал

Трагедия в Русия, автобус с китайски туристи потъна в Байкал

Свят Преди 6 часа

Един турист успял да се спаси

Смях вместо драма: Неочакваната „поява“ на Пике на концерт на Шакира в Ел Салвадор

Смях вместо драма: Неочакваната „поява“ на Пике на концерт на Шакира в Ел Салвадор

Любопитно Преди 6 часа

Шакира превърна провокация с маска на Пике в смях по време на концерта си в Ел Салвадор, доказвайки пред феновете си, че чрез турнето „Las Mujeres Ya No Lloran“ окончателно е надраснала миналото и продължава напред по свои собствени правила

Поискаха оставката на кабинета "Гюров"

Поискаха оставката на кабинета "Гюров"

България Преди 6 часа

От ИТН обявиха, че ще се заемат с министъра на правосъдието Андрей Янкулов

Президентът на Аржентина Хавиер Милей

Хавиер Милей изненада с изпълнение на Елвис Пресли по време на Съвета за мир на Тръмп

Свят Преди 6 часа

Милей седеше до унгарския премиер Виктор Орбан. В даден момент камерите на фоторепортерите го уловиха как пее парчето "Burning Love" на Елвис Пресли и как после се смее и шегува с Орбан

Дрога и оръжия, разбиха група за трафик на момичета в София

Дрога и оръжия, разбиха група за трафик на момичета в София

България Преди 6 часа

Тримата са участвали в склоняване към проституция

Д-р Калоян Персенски

Почина д-р Персенски - хирургът, извършил първата операция по смяна на пола у нас

България Преди 7 часа

Тежка катастрофа със загинали и ранени в Хасковско

Тежка катастрофа със загинали и ранени в Хасковско

България Преди 7 часа

В колата са пътували четирима души

На ръба на бездната: Хаменей пред най-страшната си криза, докато САЩ готвят въздушни удари

На ръба на бездната: Хаменей пред най-страшната си криза, докато САЩ готвят въздушни удари

Свят Преди 7 часа

Огорченото население изнемогва под ударите на санкционираната икономика. Огромните протести през януари бяха смазани с цената на хиляди животи

Ерик Дейн заснел сцени за трети сезон на „Еуфория“ преди смъртта си

Ерик Дейн заснел сцени за трети сезон на „Еуфория“ преди смъртта си

Свят Преди 7 часа

В сериала Дейн изпълнява ролята на Кал Джейкъбс – бащата на Нейт Джейкъбс, в чиято роля е Джейкъб Елорди

Задържаха рецидивист, прегазил пешеходец в София

Задържаха рецидивист, прегазил пешеходец в София

България Преди 7 часа

Той избягал от местопроизшествието

Намериха изчезналия риболовен кораб на дъното на морето

Намериха изчезналия риболовен кораб на дъното на морето

България Преди 7 часа

Приложения за следене на трафика показват последните минути на кораба

Президентът подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков

Президентът подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков

България Преди 7 часа

Това стана, след като по-рано днес самият Цицелков подаде оставката си

Призвание, което се учи: новият път към интериорния дизайн в България през 2026 година

Призвание, което се учи: новият път към интериорния дизайн в България през 2026 година

Любопитно Преди 7 часа

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Синди Крауфорд на 60: иконата, която промени представата за красота

Edna.bg

Когато приятелите ти кажат „Той е!“: урокът по любов на Дженифър Анистън

Edna.bg

Стипе Вуликич: Дойдох, за да бъда шампион

Gong.bg

Тигъра над всички на "Тича"

Gong.bg

Временно затварят летище „Васил Левски“ заради ремонтни дейности

Nova.bg

Тръмп наложи нова световна такса от 10% върху вноса

Nova.bg