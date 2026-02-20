Вътрешният министър поискал оставката на главния секретар на МВР

В ътрешният министър Емил Дечев е предложил на Министерския съвет да гласува предложение до президента за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Това научи NOVA от свои източници в МВР.
Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“
Вероятно кабинетът ще гласува предложението още в понеделник, когато е планирано заседание.
От пресцентъра на МВР не потвърждават официално тази информация.
Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет
Припомняме, че за окончателното освобождаване на главния секретар на МВР е необходим указ на президента.
Министерският съвет вече е внесъл в деловодството на президентството предложение за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, съобщи "Телеграф". Очаква се в понеделник Илияна Йотова да го подпише.
На негово място се очаква да бъде назначен Георги Кандев. До момента той заема поста на полицейско аташе на България в Сърбия. Завършил е и курс в Академията на ФБР в САЩ. Владее перфектно английски, работил е по редица криминални случаи в кариерата си.