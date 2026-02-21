Свят

Трагедия в Париж: Войник почина след стрелба в казарма

Докато войниците играели игра, зареден пистолет произвел изстрел и куршумът го улучил в главата

21 февруари 2026, 07:24
Трагедия в Париж: Войник почина след стрелба в казарма
Източник: AP/БТА

Ф ренски военнослужещ е починал, след като е бил прострелян по невнимание в главата по време на пиянска вечер с други войници в казарма край Париж, съобщи Ройтерс. 

Загиналият войник е идентифициран като Александър Ланкбен.

Франция: Двама войници загинаха при стрелба

Ръководител на френските въоръжени сили в парижкия район Лоик Мизон, потвърди смъртта на Ланкбен в публикация в платформата X.

Парижката прокуратура съобщи, че инцидентът е станал на 14 февруари във Военната учебна болница „Перси“ в Кламар, близо до Париж.

Смърт по време на празник: Пиян военнослужещ уби младеж с въздушна пушка

Въпреки че консумацията на алкохол е забранена на територията на казармата, няколко военнослужещи са се снабдили с такъв. Докато войниците играели игра, целяща да тества реакциите на участниците, зареден пистолет произвел изстрел и куршумът улучил Ланкбен в главата. Той е бил откаран в болница, но впоследствие е починал от раните си.

Четирима военнослужещи са били арестувани във връзка с инцидента.

Източник: Денис Киров, БТА    
франция войник стрелба алкохол казарма
Последвайте ни
Подгответе се за зима: Обилни валежи от сняг през уикенда

Подгответе се за зима: Обилни валежи от сняг през уикенда

21 февруари: Тайният марш, който промени съдбата на България

21 февруари: Тайният марш, който промени съдбата на България

Трагедия в Париж: Войник почина след стрелба в казарма

Трагедия в Париж: Войник почина след стрелба в казарма

Днес внимавайте с алкохола, вижте кой празнува имен ден

Днес внимавайте с алкохола, вижте кой празнува имен ден

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Volkswagen съживи легендарния Golf с W12 от Bentley

Volkswagen съживи легендарния Golf с W12 от Bentley

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 1 ден
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 1 ден
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 1 ден
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кой би могъл да оглави Иран след евентуална смяна на режима

Кой би могъл да оглави Иран след евентуална смяна на режима

Свят Преди 28 минути

БСП избира ново ръководство

БСП избира ново ръководство

България Преди 35 минути

Преди две седмици Крум Зарков беше избран за нов лидер на формацията

Емил Кошлуков обжалва избора на Милена Милотинова за генерален директор на БНТ

Емил Кошлуков обжалва избора на Милена Милотинова за генерален директор на БНТ

България Преди 1 час

По случая вече е образувано дело

Странната болест, която уби половин милион души и след това внезапно изчезна

Странната болест, която уби половин милион души и след това внезапно изчезна

Свят Преди 1 час

Преди около век, по същото време, когато грипната пандемия от 1918 г. отне живота на между 50 и 100 милиона души по целия свят, човечеството се сблъска с нова и необичайна болест

Орбан заплаши да блокира помощта от ЕС за Украйна

Орбан заплаши да блокира помощта от ЕС за Украйна

Свят Преди 9 часа

Орбан: Докато Украйна блокира петролопровода „Дружба“, Унгария ще блокира украинския военен заем

Свлачище затвори пътя София – Самоков

Свлачище затвори пътя София – Самоков

България Преди 10 часа

Автобусна линия 3 временно ще се движи по съкратен маршрут

Закон може да извади Андрю от линията за наследяване на трона

Закон може да извади Андрю от линията за наследяване на трона

Свят Преди 10 часа

Синът на покойната кралица Елизабет II в момента е осми в линията

Тръмп отговори на удара с мито от 10% за целия свят

Тръмп отговори на удара с мито от 10% за целия свят

Свят Преди 11 часа

Той заяви, че е „дълбоко разочарован“ от решението на Върховния съд на САЩ

Затварят летище „Васил Левски“ заради ремонт и почистване за кратко следващата седмица

Затварят летище „Васил Левски“ заради ремонт и почистване за кратко следващата седмица

България Преди 12 часа

Във вторник е предвиден ремонт на шахти

Вътрешният министър поискал оставката на главния секретар на МВР

Вътрешният министър поискал оставката на главния секретар на МВР

България Преди 12 часа

За окончателното освобождаване на главния секретар на МВР е необходим указ на президента

Най-големият самолетоносач на САЩ влезе в Средиземно море

Най-големият самолетоносач на САЩ влезе в Средиземно море

Свят Преди 12 часа

Самолетоносачът премина през Гибралтарския проток

ЕК потвърди - Цицелков е бил отстранен

ЕК потвърди - Цицелков е бил отстранен

България Преди 12 часа

Това е станало след мисия за наблюдение на избори през 2020 г.

ЦИК определи броя на мандатите в многомандатните изборни райони

ЦИК определи броя на мандатите в многомандатните изборни райони

България Преди 13 часа

В Румъния спряха български канал за трафик на мигранти

В Румъния спряха български канал за трафик на мигранти

Свят Преди 14 часа

Автомобилът, използван за извършване на престъплението, е иззет

Намериха издирваното 17-годишно момиче от Бургас

Намериха издирваното 17-годишно момиче от Бургас

България Преди 14 часа

Тя ще бъде предадена на майка ѝ

Върховният съд на САЩ отхвърли митата, Тръмп: Позор!

Върховният съд на САЩ отхвърли митата, Тръмп: Позор!

Свят Преди 15 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg
1

Зима със сняг и виелици в събота

sinoptik.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 21 февруари, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 21 февруари, събота

Edna.bg

Окриленият ЦСКА ще спира негативна серия срещу Славия

Gong.bg

Трима българи в предпоследния ден на Олимпиадата, отново мечтаем за медал

Gong.bg

Зима със сняг и виелици в събота

Nova.bg

Столичната община започна обработки срещу заледяване заради снеговалежа в София

Nova.bg