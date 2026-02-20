Свят

Орбан заплаши да блокира помощта от ЕС за Украйна

Орбан: Докато Украйна блокира петролопровода „Дружба“, Унгария ще блокира украинския военен заем

20 февруари 2026, 22:59
Орбан заплаши да блокира помощта от ЕС за Украйна
Източник: AP/БТА

У нгарският премиер Виктор Орбан заплаши да наложи вето върху заема на Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро за Украйна, ако Киев не възобнови доставките на руски петрол по петролопровода „Дружба“, преминаващ през украинска територия.

Украинските власти съобщиха, че тръбопроводът, който свързва Русия със Словакия и Унгария през Украйна, е спрян заради повреди, причинени при руска атака през януари.

Орбан заплаши Украйна със спиране на електрозахранването

Спирането предизвика недоволството на словашкия премиер Роберт Фицо и на Орбан, които се считат за едни от най-близките съюзници на Москва в Европа.

„Докато Украйна блокира петролопровода „Дружба“, Унгария ще блокира украинския военен заем от 90 милиарда евро. Няма да ни притискат!“, написа Орбан във Фейсбук.

Унгария с ултиматум към Украйна

Министърът на икономиката на Словакия Дениса Сакова заяви, че Украйна е отложила възобновяването на доставките на петрол за 24 февруари.

В сряда Фицо обяви извънредно положение заради доставките и заплаши с ответни мерки срещу Киев, ако тръбопроводът не бъде отворен отново.

Фицо и Орбан обвиниха украинското правителство в политически „изнудване“ спрямо Унгария, която се противопоставя на присъединяването на Украйна към ЕС.

Европейският парламент одобри заема на 11 февруари, за да подпомогне Украйна във войната ѝ срещу руската инвазия.

Източник: БГНЕС    
Виктор Орбан Вето заем ЕС Петролопровод Дружба
