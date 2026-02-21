Подгответе се за зима: Обилни валежи от сняг през уикенда

П редупреждения от първа и втора степен – жълт и оранжев код за обилни валежи от сняг са издадени за по-голямата част от Средна и Източна България, сочи справка в сайта на НИМХ.

Оранжев код е обявен в 9 области – Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Габрово и Велико Търново.

Жълт код е обявен за 11 области – Пазарджик, Ловеч, Плевен, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Бургас и Варна.

От НИМХ съветват:

При жълт код за сняг: Бъдете внимателни за обширни области със сняг и/или лед на пътя. Възможни са ограничения при дейности на открито. Внимавайте когато вървите, карате колело или шофирате при заледени повърхности.

При оранжев код за сняг: Бъдете готови за обширни области със сняг и/или лед, водещи до смущения на наземния, релсовия и въздушния транспорт, както и на дейностите на открито.

Прогноза за събота (21 февруари)

През следващото денонощие времето в страната ще е облачно, на много места с валежи от дъжд, които, с понижението на температурите, в по-голямата част от страната ще преминат в сняг. В южните и крайните източни райони валежите ще са от дъжд и сняг, на места там ще се образуват и поледици. Значителни по количество ще бъдат в Централна и Източна България.

Ще бъде ветровито с умерен и временно силен вятър от север-североизток, който ще създаде условия за виелици и навявания. Температурите в повечето райони ще са с малък денонощен ход, близки до нулата. В Южна България сутрешните температури ще са между 3° и 7°, но през деня ще се понижават и към 14 ч. ще бъдат между 0° и 4°. В София температурата ще бъде около нулата. Атмосферното налягане е по-ниско от средното, ще се повишава и ще се доближи до средното.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи, значителни по количество в Родопите и Централна Стара планина. Ще духа силен вятърът от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад и ще отслабне. По планинските проходи ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около -5°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, които към края на денонощието ще се примесват със сняг. На места, главно по северното крайбрежие, ще има условия за поледици. Ще духа силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 4°-6°, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 15 мин. и залязва в 18 ч. и 6 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 51 мин. Луната в София изгрява в 8 ч . и 50 мин. и залязва в 22 ч. и 50 мин. Фаза на Луната: четири дни след новолуние.

През нощта срещу неделя валежи от сняг ще има в Северна България и Родопската област, а в югоизточните райони дъждът също ще премине в сняг. В останалата част от страната валежите ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. В неделя до обяд снеговалежите навсякъде ще спрат, над Западна България и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Дневните температури там ще се повишат и в северозападните райони и западната част на Горнотракийската низина ще достигат до 8°-10°; на изток все още ще са между 2° и 7°.

В понеделник дневните температури ще се повишат и ще са от 4°-6° в Североизточна България до 14°-16° в останалата част от страната. Сутрешните в по-голямата част от страната ще са отрицателни – предимно между -6° и -1°. Ще преобладава слънчево време. Северозападният вятър ще отслабне.