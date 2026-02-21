Емил Кошлуков обжалва избора на Милена Милотинова за генерален директор на БНТ

Ж алба срещу решението на Съвета за електронни медии за избор на Милена Милотинова за генерален директор на Българска национална телевизия е постъпила в Административен съд София-област. Това съобщават от съда.

Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ

Жалбата е подадена от Емил Кошлуков и съдържа искане за спиране на изпълнението на решението на медийния регулатор, пише БТА. По случая вече е образувано дело, като на случаен принцип е определен съдия-докладчик.

СЕМ избра Милена Милотинова за генерален директор на БНТ с три гласа „за“ и два „против“.

Съдът спря избора на генерален директор на БНТ

Процедурата по избора беше блокирана през миналата година заради съдебен спор, но след решение на Върховен административен съд през февруари тази година пречките бяха отстранени и процедурата продължи до окончателния избор.