BMW променя емблематичното си лого

А втомобилният гигант BMW променя своето емблематично лого с по-минималистичен дизайн, пишат от "Дейли Мирър".

Основите на емблемата на автомобилния производител остават същите, като центърът все още запазва сините и бели цветове на провинция Бавария, от където произхожда компанията.

Но черният външен кръг от логото ще бъде заменен с празно място, което означава, че цветът на отделните автомобили ще запълни празнината.

Welcome to the future of JOY.

Introducing the new two-dimensional, transparent interpretation of the iconic #BMW logo.

The BMW Concept i4.#THEConcepti4 pic.twitter.com/GH6qmbAJvP