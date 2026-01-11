България

"Демократи за силна България" с настояване за 100% машинно гласуване

ДСБ предупреждава за най-трудната година за страната от десетилетия и вижда три взаимно усилващи се риска – геополитически, корупционен и икономически

11 януари 2026, 12:32
"Демократи за силна България" с настояване за 100% машинно гласуване

П редстоящата година ще бъде най-трудната за България от поне три десетилетия заради безпрецедентни международни сътресения, сериозни геополитически рискове и дълбоки предизвикателства пред Европейския съюз, заявява Националното ръководство на ПП "Демократи за силна България" в свое решение.

От партията отчитат, че българската държавност е системно разяждана от корупционен модел, чието най-видимо проявление днес е паралелният център на власт "Пеевски – Борисов". По оценка на ДСБ този модел подкопава доверието в демокрацията и пазарната икономика и има дълбоки корени още в ранния период на демократичните промени.

Националното ръководство констатира и вътрешна криза на корупционния модел, която се изразява в ограничени възможности за безконтролно усвояване на европейски средства и насочване към вътрешните ресурси чрез държавния бюджет. Това, според партията, е довело до лавинообразно нарастване на държавния дълг и риск от увеличаване на данъчно-осигурителната тежест, което застрашава устойчивостта на икономическия модел, изграден след 1999 г.

ДСБ определя като основни свои политически приоритети изграждането на икономика, която инвестира, а не "усвоява", чрез дългосрочен икономически хоризонт, модерна индустрия, развита наука и връщане на българския човешки капитал от чужбина. Партията подчертава необходимостта данъчната система, публичните инвестиции и държавният дълг да бъдат подчинени на стратегическото развитие, а държавата да действа като инвеститор в бъдещето.

Сред приоритетите е и активната роля на България в изграждането на сигурна и богата Европа. След присъединяването към Шенген и еврозоната, от ДСБ заявяват, че страната вече е част от най-тесния кръг на вземане на решения и трябва да поеме лидерска отговорност в общите европейски структури за сигурност и отбрана.

Партията поставя акцент и върху изграждането на правова държава без паралелен център на задкулисна власт, като настоява за дългосрочни реформи в съдебната система, службите за сигурност и останалите публични органи. Като отделен приоритет се посочва и нуждата от администрация, която служи на демократичните институции, а не упражнява самостоятелна власт.

Най-важната непосредствена политическа цел на ПП-ДБ до края на 51-вото Народно събрание, според решението, е промяна в Изборния кодекс и възстановяване на доверието в изборния процес. От ДСБ посочват, че единствената възможност за това е въвеждането на 100% машинно гласуване и електронно отчитане на резултатите.

Националното ръководство настоява президентът при избора на служебен министър-председател да се ръководи от целта за провеждане на честни, прозрачни и свободни избори, като като гаранция за това се посочва освобождаването на изпълняващия функциите председател на ДАНС и на областните директори на МВР, назначени от Калин Стоянов и Даниел Митов.

ДСБ потвърждава готовността си за общо явяване на предстоящите предсрочни парламентарни избори в коалиция с "Да, България" и "Продължаваме промяната" и обявява стартиране на процедура по номинации за народни представители с активно участие на областните председатели и привличане на обществено разпознаваеми личности извън партийните редици.

В решението се посочва, че България е изправена пред решаващи избори, които трябва да превърнат гражданския протест и недоволството срещу завладяната държава в трайна промяна, върховенство на правото и благоденствие за гражданите.

Геополитически рискове Корупционен модел Паралелен център на власт Държавен дълг Икономически приоритети Правова държава Съдебна реформа Изборен процес Предсрочни избори Коалиция
Последвайте ни

По темата

София се дави в боклук: Слави Трифонов обвини кмета Васил Терзиев в

София се дави в боклук: Слави Трифонов обвини кмета Васил Терзиев в "некадърност"

Москва: Руските сили завзеха още едно село в украинската Запорожка област

Москва: Руските сили завзеха още едно село в украинската Запорожка област

Хартиен

Хартиен "отрязък" вместо 200 евро заблуди продавач в Разградско

Иран: Американските бази и Израел -

Иран: Американските бази и Израел - "легитимни цели" при намеса в страната

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

pariteni.bg
Португалия субсидира покупката на EV с 4000 евро

Португалия субсидира покупката на EV с 4000 евро

carmarket.bg
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
Ексклузивно

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Преди 16 часа
Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп
Ексклузивно

Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Преди 15 часа
Лавина уби двама скиори във Френските Алпи
Ексклузивно

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Преди 15 часа
Свлачище затвори пътя Девин – Смолян
Ексклузивно

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Преди 16 часа

Виц на деня

Съпруга крещи на мъжа си: - Какъв е тоя сив косъм на сакото ти? Пак си ходил при майка си да се оплакваш!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Експлозия&nbsp;след сватба в Исламабад, загинаха младоженците и още шестима</p>

Газова бутилка избухна след сватба в Исламабад, загинаха младоженците и още шестима

Свят Преди 46 минути

Полицията съобщи, че експлозията е станала в жилищен район в центъра на Исламабад и че властите разследват причината

Прекъсването на интернет достъпа в Иран продължава над 60 часа

Прекъсването на интернет достъпа в Иран продължава над 60 часа

Свят Преди 1 час

Ограниченията върху интернет достъпа бяха въведени в четвъртък вечерта в цял Иран

Албена Михова: Комедията е подценявана, а системата в образованието спъва децата

Албена Михова: Комедията е подценявана, а системата в образованието спъва децата

Любопитно Преди 3 часа

Актрисата говори за професионалните си граници, мястото на хумора, личните избори и обществените промени в разговор с Мариян Станков - Мон Дьо

Как християнството вдъхнови монашеството и подвига на Теодосий Велики

Как християнството вдъхнови монашеството и подвига на Теодосий Велики

България Преди 3 часа

На преподобния Теодосий Велики християнството дължи създаването и образцовото устройство на първите общежителни манастири

Тропическият циклон "Коджи" остави хиляди в Куинсланд без ток

Тропическият циклон "Коджи" остави хиляди в Куинсланд без ток

Свят Преди 3 часа

По-рано австралийският министър-председател Антъни Албанезе описа внезапните наводнения като "огромен риск" за голяма част от крайбрежието на Куинсланд.

<p>Имунолог обяснява кога имуностимулантите са опасни за здравето</p>

Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

Свят Преди 4 часа

„Прекалено силният имунитет понякога е по-опасен от вируса“, предупреди специалистът

Сестрата на Ким Чен-ун призова Южна Корея да разследва инцидент с дрон

Сестрата на Ким Чен-ун призова Южна Корея да разследва инцидент с дрон

Свят Преди 4 часа

Тя каза, че оценява "мъдрото решение" на Сеул да обяви публично, че няма намерение за провокации

Земетресение разлюля Япония, обявиха опасност от цунами

Земетресение разлюля Япония, обявиха опасност от цунами

Свят Преди 4 часа

Засега не е постъпила информация за пострадали хора, както и за разрушения

Хаос след "Горети": Хиляди без ток, риск от спиране на влакове

Хаос след "Горети": Хиляди без ток, риск от спиране на влакове

Свят Преди 5 часа

В същото време държавните железници предупредиха, че е възможно преустановяване на движението на влакове

166 снегорина в готовност: Каква е обстановката в София

166 снегорина в готовност: Каква е обстановката в София

България Преди 5 часа

На територията на общината превалява слаб дъжд премесен със сняг, а във високите части от сняг

Украинското правителство разширява усилията за стратегическа инфраструктура

Украинското правителство разширява усилията за стратегическа инфраструктура

Свят Преди 5 часа

Правителството работи систематично и последователно по този въпрос, отбеляза Свириденко

Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп

Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп

Свят Преди 5 часа

"Не бива да противодействаме на хаоса на Тръмп с наш собствен хаос“, каза Фрай на брифинг

Смъртоносен полет: Популярен певец загина при катастрофа на частен самолет

Смъртоносен полет: Популярен певец загина при катастрофа на частен самолет

Свят Преди 5 часа

Частният самолет се разби в района на летище Пайпа в департамента Бояка

Броят на жертвите при протестите в Иран расте

Броят на жертвите при протестите в Иран расте

Свят Преди 6 часа

Всеки, взел участие в протестите, ще бъде приеман за "Божи враг"

<p>Марко Рубио и Бенямин Нетаняху разговаряха по&nbsp;телефона</p>

Марко Рубио и Бенямин Нетаняху обсъдиха Иран, Газа и Сирия в телефонен разговор

Свят Преди 6 часа

Двамата са обсъдили протестите в Иран наред със ситуациите в ивицата Газа и в Сирия

СДС напуснаха Алепо след споразумение за прекратяване на огъня

СДС напуснаха Алепо след споразумение за прекратяване на огъня

Свят Преди 6 часа

Лидерът на СДС каза, че е постигната договореност за прекратяване на огъня с правителствените сили и за пълната евакуация на поставените под обсада мирни жители

Всичко от днес

От мрежата

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

След снега, иде "кукерският" студ

sinoptik.bg
1

Зима: Валежи от дъжд и сняг

sinoptik.bg

Синди Крауфорд разкрива как са се развили двойните ѝ срещи с Джордж Клуни през годините

Edna.bg

„Блондинка под прикритие“: Албена Михова – отвъд перуката и смешките (ВИДЕО)

Edna.bg

Един от бразилците в Левски поднови тренировки, друг се готви във фитнеса

Gong.bg

Силите на Иван Иванов не стигнаха за нов триумф в Испания

Gong.bg

В кои сфери ще има глад за кадри през 2026 година

Nova.bg

Законно ли е банките да отказват на непълнолетни обмяната на левове

Nova.bg