"Демократи за силна България" с настояване за 100% машинно гласуване

П редстоящата година ще бъде най-трудната за България от поне три десетилетия заради безпрецедентни международни сътресения, сериозни геополитически рискове и дълбоки предизвикателства пред Европейския съюз, заявява Националното ръководство на ПП "Демократи за силна България" в свое решение.

От партията отчитат, че българската държавност е системно разяждана от корупционен модел, чието най-видимо проявление днес е паралелният център на власт "Пеевски – Борисов". По оценка на ДСБ този модел подкопава доверието в демокрацията и пазарната икономика и има дълбоки корени още в ранния период на демократичните промени.

Националното ръководство констатира и вътрешна криза на корупционния модел, която се изразява в ограничени възможности за безконтролно усвояване на европейски средства и насочване към вътрешните ресурси чрез държавния бюджет. Това, според партията, е довело до лавинообразно нарастване на държавния дълг и риск от увеличаване на данъчно-осигурителната тежест, което застрашава устойчивостта на икономическия модел, изграден след 1999 г.

ДСБ определя като основни свои политически приоритети изграждането на икономика, която инвестира, а не "усвоява", чрез дългосрочен икономически хоризонт, модерна индустрия, развита наука и връщане на българския човешки капитал от чужбина. Партията подчертава необходимостта данъчната система, публичните инвестиции и държавният дълг да бъдат подчинени на стратегическото развитие, а държавата да действа като инвеститор в бъдещето.

Сред приоритетите е и активната роля на България в изграждането на сигурна и богата Европа. След присъединяването към Шенген и еврозоната, от ДСБ заявяват, че страната вече е част от най-тесния кръг на вземане на решения и трябва да поеме лидерска отговорност в общите европейски структури за сигурност и отбрана.

Партията поставя акцент и върху изграждането на правова държава без паралелен център на задкулисна власт, като настоява за дългосрочни реформи в съдебната система, службите за сигурност и останалите публични органи. Като отделен приоритет се посочва и нуждата от администрация, която служи на демократичните институции, а не упражнява самостоятелна власт.

Най-важната непосредствена политическа цел на ПП-ДБ до края на 51-вото Народно събрание, според решението, е промяна в Изборния кодекс и възстановяване на доверието в изборния процес. От ДСБ посочват, че единствената възможност за това е въвеждането на 100% машинно гласуване и електронно отчитане на резултатите.

Националното ръководство настоява президентът при избора на служебен министър-председател да се ръководи от целта за провеждане на честни, прозрачни и свободни избори, като като гаранция за това се посочва освобождаването на изпълняващия функциите председател на ДАНС и на областните директори на МВР, назначени от Калин Стоянов и Даниел Митов.

ДСБ потвърждава готовността си за общо явяване на предстоящите предсрочни парламентарни избори в коалиция с "Да, България" и "Продължаваме промяната" и обявява стартиране на процедура по номинации за народни представители с активно участие на областните председатели и привличане на обществено разпознаваеми личности извън партийните редици.

В решението се посочва, че България е изправена пред решаващи избори, които трябва да превърнат гражданския протест и недоволството срещу завладяната държава в трайна промяна, върховенство на правото и благоденствие за гражданите.