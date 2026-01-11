Свят

Москва: Руските сили завзеха още едно село в украинската Запорожка област

Министерството допълни, че руските войски са нанесли удари по украинско оръжейно предприятие и енергийни съоръжения

11 януари 2026, 13:14
Москва: Руските сили завзеха още едно село в украинската Запорожка област
Източник: БТА

Р уските сили поеха контрола над село Билохиря в югоизточната украинска Запорожка област, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Руските сили превзеха две селища в Източна Украйна

Министерството допълни, че руските войски са нанесли удари по украинско оръжейно предприятие и енергийни съоръжения.

Русия обяви, че контролира село в Източна Украйна

Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди тази информация по независим път.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
