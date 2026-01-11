Москва: Руските сили завзеха още едно село в украинската Запорожка област

Р уските сили поеха контрола над село Билохиря в югоизточната украинска Запорожка област, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.
Руските сили превзеха две селища в Източна Украйна
Министерството допълни, че руските войски са нанесли удари по украинско оръжейно предприятие и енергийни съоръжения.
Русия обяви, че контролира село в Източна Украйна
Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди тази информация по независим път.
Eastern Sector
Huliapole NW
Russian forces are conducting a mop-up operation in the settlement of Svyatopetrovka. pic.twitter.com/P4pnb6393J