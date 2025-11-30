Свят

Държавният департамент на САЩ спира обработката на визи за афганистански граждани

Мярката идва след инцидента от сряда, при който афганистански гражданин бе обвинен в стрелбата срещу двама военнослужещи от Националната гвардия

30 ноември 2025, 08:10
Източник: iStock photos/Getty images

А дминистрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е разпоредила на дипломатически мисии на САЩ по света да спрат обработването на всички визи за афганистански граждани, става ясно от дипломатическа телеграма, цитирана от Ройтерс.

Изпратена до всички дипломатически мисии на САЩ по света, тя нарежда консулските служители да отказват молби за визи от афганистанци, включително кандидатите по програмата за специални имиграционни визи. 

Мярката идва след инцидента от сряда, при който афганистански гражданин бе обвинен в стрелбата срещу двама военнослужещи от Националната гвардия на САЩ, само на няколко пресечки от Белия дом, като един от тях по-късно е починал.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио написа в "Екс", че издаването на визи на всички лица, пътуващи с афганистански паспорти, ще бъде преустановено.

Според телеграмата, цитирана по-рано от "Ню Йорк Таймс", решението за спиране на обработката на визи цели да гарантира "потвърждаване на самоличността и допустимостта на кандидатите съгласно американските закони".

Доброволческа организация, която подпомага афганистанци, работили със САЩ, определи документа като част от по-широките усилия на администрацията на Тръмп да не позволи на афганистанци да влизат в страната.

"Няма никакво съмнение, че това е резултатът, към който американската администрация се стреми от месеци", заяви ръководителят на организацията Шон ван Дайвър.

Според разпореждането вече насрочени интервюта за афганистанци няма да бъдат отменяни, но при провеждането им консулските служители трябва да отказват издаване на виза. Държавният департамент указва още, че вече одобрени визи, но неиздадени физически, трябва да бъдат анулирани, а издадените да бъдат върнати за отказ в системата.

Източник: Габриела Иванова, БТА    
сащ виза афганистан граждани
