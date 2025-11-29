Свят

10 палестинци ранени при сблъсъци с израелски заселници

Сблъсъците са включвали „хвърляне на камъни между палестинци и израелци на мястото на инцидента, както и стрелба в района към палестинците“

29 ноември 2025, 18:46
10 палестинци ранени при сблъсъци с израелски заселници
Източник: БТА

П алестинският Червен полумесец съобщи, че 10 палестинци са били ранени в събота при сблъсъци с израелски заселници близо до Витлеем на окупирания Западен бряг. 

„Десет ранени по време на нападения на заселници в района на Халаил ал-Луз южно от Витлеем, включително едно нараняване от бойни боеприпаси и девет ранени от побой“, се казва в изявление на спасителната служба. 

Израелската армия заяви в съвместно съобщение с полицията, че нейните сили „са били изпратени в покрайнините на Витлеем след доклад за насилствена конфронтация между израелски цивилни и палестинци“. Сблъсъците са включвали „хвърляне на камъни между палестинци и израелци на мястото на инцидента, както и стрелба в района към палестинците“, се казва в изявлението. За да спрат сблъсъците, израелските сили са използвали „методи за разпръскване на тълпата“ и са обявили „затворена военна зона в района“, съобщиха военните. 

„Няколко израелски цивилни са били ранени, но са отказали медицинска помощ“, се добавя в изявлението. Насилието на Западния бряг, който Израел окупира от 1967 г., се засили рязко след нападението на палестинската екстремистка групировка Хамас срещу Израел през октомври 2023 г., което предизвика войната в Газа. То не е спряло въпреки крехкото примирие между Израел и Хамас, влязло в сила миналия месец. 

Израелски войски или заселници са убили над 1000 палестинци, много от които бойци, но също и десетки цивилни, на Западния бряг от началото на войната в Газа, според данни на АФП, базирани на данни на палестинското министерство на здравеопазването. Най-малко 44 израелци, включително войници и цивилни, са били убити при палестински атаки или израелски военни операции, според официални израелски данни. 

Източник: БГНЕС    
Палестино израелски конфликт Западен бряг Израелски заселници Сблъсъци Палестинци Витлеем Насилие Ранени Израелска армия Война в Газа
Последвайте ни
Предлагат край на 10-те заплати при пенсиониране

Предлагат край на 10-те заплати при пенсиониране

Тръмп: Въздушното пространство над и около Венецуела ще бъде затворено

Тръмп: Въздушното пространство над и около Венецуела ще бъде затворено

Покачило се е нивото на язовир

Покачило се е нивото на язовир "Студена", започва контролирано изпускане

Зеленски и Макрон ще се срещнат в понеделник

Зеленски и Макрон ще се срещнат в понеделник

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Авто индустрията в Европа е изправена пред „необратим спад“

Авто индустрията в Европа е изправена пред „необратим спад“

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 23 часа
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 21 часа
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 21 часа
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 23 часа

Виц на деня

Питат мъж: – Как преживяваш буриите в брака? – Научих се да казвам: „Да, скъпа.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Какви бяха първите думи на Сапнуджиева след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

,

Германската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" създаде нова младежка организация

Свят Преди 2 часа

Учредителният конгрес на младежката организация бе съпътстван от големи протести

,

Украйна порази с дронове два танкера от руския сенчест флот

Свят Преди 4 часа

Става дума за съвместна операция на ССУ и украинските военноморски сили

Финалите в “Игри на волята” започват с оспорвана битка на търпението

Финалите в “Игри на волята” започват с оспорвана битка на търпението

Свят Преди 4 часа

Кои ще са първите номинирани сред финалистите?

Китай прави мащабна инспекция на високи сгради след пожара в Хонконг

Китай прави мащабна инспекция на високи сгради след пожара в Хонконг

Свят Преди 4 часа

Местните власти трябва да извършат щателни проверки и да предприемат незабавни коригиращи действия

Морски дрон е атакувал танкер на руския "сенчест флот"

Морски дрон е атакувал танкер на руския "сенчест флот"

Свят Преди 4 часа

Все още не е известно кой стои зад нападението

Арестуваха опозиционен лидер в Грузия за опит да подпали правителствена сграда

Арестуваха опозиционен лидер в Грузия за опит да подпали правителствена сграда

Свят Преди 5 часа

Някога сред най-демократичните държави, появили се след разпадането на Съветския съюз, Грузия става все по-авторитарна от началото на войната в Украйна

Зеленски: Украинска делегация пътува към САЩ, за да продължи мирните преговори

Зеленски: Украинска делегация пътува към САЩ, за да продължи мирните преговори

Свят Преди 5 часа

Той добави, че очаква резултатите от предишните срещи със САЩ в Женева да бъдат финализирани утре

Свещеник, отвлечен преди месец, е убит от похитителите си

Свещеник, отвлечен преди месец, е убит от похитителите си

Свят Преди 5 часа

Президентът Бола Тинубу нареди да бъдат наети 50 000 полицаи и отмени пътувания в чужбина заради извънредната ситуация

Трима убити и десетки ранени при мащабна руска атака

Трима убити и десетки ранени при мащабна руска атака

Свят Преди 5 часа

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия е изстреляла около 36 ракети и близо 600 дрона по време на атаката

Сняг заваля в района на Пампорово

Сняг заваля в района на Пампорово

България Преди 5 часа

На места има заснежени участъци по пътните платна, като те се почистват от пътноподдържащата фирма

Жители на "Подуяне" блокираха булевард запромените в паркирането

Жители на "Подуяне" блокираха булевард запромените в паркирането

България Преди 5 часа

Елеонора Ангелова каза, че в район „Подуяне“ няма инфраструктура – улици, осветление, а има дупки, кал и мръсотия и няма основание за въвеждане на зелена зона

Нови цени на водата от 1 януари

Нови цени на водата от 1 януари

България Преди 6 часа

За повечето области се предлага поскъпване

Половината от населението на света е заразено с тази бактерия

Половината от населението на света е заразено с тази бактерия

Любопитно Преди 6 часа

Гастритът може да се прояви внезапно или да стане хроничен, като ранното разпознаване на симптомите е ключово за ефективно лечение и трайно облекчение

Орбан вижда Украйна като буферна държава между Русия и НАТО

Орбан вижда Украйна като буферна държава между Русия и НАТО

Свят Преди 6 часа

Орбан каза, че Русия ще бъде постепенно приобщена обратно в световната икономика съгласно американския план, а санкциите ще бъдат отменени с времето

<p>Първият открит от човека астероид се завръща този уикенд</p>

433 Ерос - Първият открит от човека астероид се завръща този уикенд

Любопитно Преди 6 часа

Астероид 433 Ерос ще прелети на безопасна дистанция от Земята и ще бъде видим в продължение на седмици с аматьорски телескопи

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
1

Коледна украса с рога от елен

sinoptik.bg
1

Рядка орхидея цъфна в Ботаническата градина на БАН

sinoptik.bg

Бен Афлек и Дженифър Гарнър отново заедно за Деня на благодарността

Edna.bg

“Разговорът с мама ме пречупи!” - какво каза Сапунджиева от “Игри на волята” на родителите си секунди след отпадането ѝ? (ВИДЕО)

Edna.bg

Леандро Годой за втори път реализира срещу Спартак Вн

Gong.bg

Леандро Годой наказа Спартак Варна

Gong.bg

На какъв етап е подготовката за преминаването към еврото

Nova.bg

Радослав Росенов е европейски шампион по бокс за мъже до 23 години

Nova.bg