10 палестинци ранени при сблъсъци с израелски заселници

П алестинският Червен полумесец съобщи, че 10 палестинци са били ранени в събота при сблъсъци с израелски заселници близо до Витлеем на окупирания Западен бряг.

„Десет ранени по време на нападения на заселници в района на Халаил ал-Луз южно от Витлеем, включително едно нараняване от бойни боеприпаси и девет ранени от побой“, се казва в изявление на спасителната служба.

Израелската армия заяви в съвместно съобщение с полицията, че нейните сили „са били изпратени в покрайнините на Витлеем след доклад за насилствена конфронтация между израелски цивилни и палестинци“. Сблъсъците са включвали „хвърляне на камъни между палестинци и израелци на мястото на инцидента, както и стрелба в района към палестинците“, се казва в изявлението. За да спрат сблъсъците, израелските сили са използвали „методи за разпръскване на тълпата“ и са обявили „затворена военна зона в района“, съобщиха военните.

„Няколко израелски цивилни са били ранени, но са отказали медицинска помощ“, се добавя в изявлението. Насилието на Западния бряг, който Израел окупира от 1967 г., се засили рязко след нападението на палестинската екстремистка групировка Хамас срещу Израел през октомври 2023 г., което предизвика войната в Газа. То не е спряло въпреки крехкото примирие между Израел и Хамас, влязло в сила миналия месец.

Израелски войски или заселници са убили над 1000 палестинци, много от които бойци, но също и десетки цивилни, на Западния бряг от началото на войната в Газа, според данни на АФП, базирани на данни на палестинското министерство на здравеопазването. Най-малко 44 израелци, включително войници и цивилни, са били убити при палестински атаки или израелски военни операции, според официални израелски данни.