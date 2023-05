Медицинска сестра, обвинена, че е умъртвила седем бебета: „Убих ги нарочно и съм ужасно зъл човек“

М едицинска сестра е изправена пред Кралския съд в Ливърпул по ужасяващи обвинения.

Срещу нея са открити доказателства, че е убила седем бебета и е опитала да умъртви още 10 новородени. Кошмарната история се разиграва между 2015 и 2016 г.

Луси Летби работи в отделението за новородени в болницата "Графиня на Честър" в Честър, Англия.

Според обвиненията тя използвала Facebook, за да търси родителите на някои от седемте бебета, за които са й повдигнати обвинения, че е убила, докато е работила като неонатологична медицинска сестра в болницата, твърди обвинението.

33-годишна жена плаче неутешимо на свидетелската скамейка, докато многократно отрича да е убивала пет момчета и две момичета, както и да се е опитала да умъртви други 10 новородени между юни 2015 г. и юни 2016 г., настоявайки, че „само е направила всичко възможно да се грижи за децата“.

На едно от изслушванията пред съда става ясно, че медицинската сестра е провела стотици търсения на хора във Facebook - включително на родителите на децата, в чиито убийства е обвинена.

Попитана от адвоката си Бен Майърс защо е извършвала търсeнията, Летби казва пред съда:

„Те са просто хора, за които ми е хрумвало по това време. Просто любопитство, обикновено гледам много хора".

Настоявайки повече, г-н Майърс продължава да пита дали има нещо преднамерено в издирването на родителите на бебета, които е обвинена, че е наранила:

„Защото това е първото предположение, което се прави, разбирате ли? Става дума за бебета, които сте наранили. Това ли е била причината?, попитал той. Летби отговорила: "Не, не беше."

Летби казва, че тя и други служители редовно използвали телефоните си по време на работа, въпреки че имало правило да не се използват в клиниката.

