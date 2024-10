„Живият Нострадамус“ за Третата световна война: Ето най-новото му предсказание

Б разилски екстрасенс, който успешно предсказа глобалното прекъсване на работата на Microsoft, заяви, че Третата световна война може да е на хоризонта поради възхода на технологията на електромагнитните импулси (EMP).

36-годишният Атос Саломе, който често е наричан „живият Нострадамус“, и преди е имал редица предсказания, които са се оказвали верни.

Сред тях са предвиждането на пандемията от коронавирус, както и придобиването на Twitter от Елон Мъск, а сега той предупреждава, че способността на водещите държави да предизвикват технологични смущения може да доведе до Трета световна война.

