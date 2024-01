„Живият Нострадамус“, който предрече COVID-19, с предупреждение за 2024 г

Ч овекът, който твърди, че е екстрасенс и нарича себе си „Живият Нострадамус “, направи своите прогнози за 2024 г. – и изглежда, че ще бъде изпълнена със събития година.

Родом от Бразилия, Атос Саломе предупреди, че следващата година ще бъде „нова глава в човешката история“ с извънземни, бунт на роботи, глобална катастрофа – но също и надежда. Преди това той твърди, че е предсказал пандемията от коронавирус, финала на Световната купа, нахлуването на Путин в Украйна и дори смъртта на кралицата.

По отношение на 2024 г. Саломе казва, че ще бъде „изключително трансформираща“ година, когато хората най-накрая ще установят контакт с извънземни. Вместо да е ужасяващо нашествие, той прогнозира, че хората и извънземните ще комуникират чрез „криптирани сигнали, прихванати от мрежа от телескопи“.

37-годишният мъж също така твърди, че „астероид, изобилстващ от богати материали“ се втурва към земята и ще кацне безопасно през следващата година, предизвиквайки новата космическа надпревара, докато страните се борят да го сложат в ръцете си. Освен това Саломе твърди, че ИИ ще се „събуди“ и ще се самоосъзнае – водещо пътя към бунт, ръководен от машини.

Когато става дума за глобални конфликти, Саломе твърди, че това е „неотложна реалност, тъй като Третата световна война е внезапно предизвикана или от събитие в Южнокитайско море, или от голяма кибератака, като битката между Китай и Русия се превръща в тотална война."

Саломе предупреди и за предстояща глобална катастрофа, докато природните бедствия помитат земното кълбо, и твърди, че знае къде ще се случат тези трагедии. Екстрасенсът прогнозира три големи огнища на болка в Близкия изток и Африка – Южен Судан, Сомалия и Йемен.

Междувременно САЩ ще се съсредоточат върху борбата с огъня и водата, казва Саломе. Той прогнозира, че урагани и тропически бури ще донесат смъртоносни наводнения близо до Мексиканския залив, докато Калифорния, Орегон и Вашингтон могат да пострадат от нови горски пожари.

