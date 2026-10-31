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Болсонаро: Не съм напуснал родината си, за да избягам от преследване

Сенаторът разказа, че е заминал тайно за САЩ, след като полицията го уведомила за възможно отнемане на паспортите му във връзка с разследване за пране на пари

31 октомври 2026, 09:49
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  • Флавио Болсонаро напусна Бразилия и замина за САЩ, заявявайки, че бяга от политическо преследване и разследване за пране на пари.
  • Той отново обвини властите в изборни измами, без да представи доказателства, и прогнозира икономически срив при управлението на Лула да Силва.
  • Болсонаро заяви, че е готов отново да се кандидатира за президент, но на по-ранна дата от 2030 г.

Флавио Болсонаро избяга в САЩ след загубата на изборите в Бразилия

Неуспелият кандидат за президент на Бразилия Флавио Болсонаро заяви, че е напуснал родината си, за да избяга от „преследване“, предаде Франс прес.

„Преследването започна дори по-рано, отколкото си представях“, заяви сенаторът по време на предаване на живо в Инстаграм, в което разказа за решението си да напусне Бразилия и да замине за САЩ, преминавайки през Аржентина и Еквадор.

Във видеото Болсонаро разказа, че в понеделник, след като си е тръгнал от посещение при баща си – бившия президент Жаир Болсонаро, който излежава дългогодишна присъда при условията на домашен арест – полицията го уведомила, че паспортите му ще бъдат отнети във връзка с разследване по подозрения за пране на пари.

„Със сълзи в очите баща ми каза: „Вече знаеш докъде искат да стигнат с това, нали?“, разказа Флавио Болсонаро. „Отговорих му: „Татко, вече знам (...). Сега знам какво трябва да направя“, добави той.

Kъде се намира Флавио Болсонаро?

Флавио Болсонаро не разкри подробности за начина, по който е напуснал страната, но увери, че е взел решението заедно със съпругата си, „без никой да разбере“. Той призова никого да не бъде обвиняван за заминаването му.

„Не напуснах Бразилия, за да избягам от нея. Напуснах я в името на Бразилия“, заяви загубилият кандидат.

Той не призна изненадващото си поражение на балотажа срещу настоящия президент Луиз Инасио Лула да Силва и отправи обвинения в изборни измами, въпреки че те бяха отхвърлени както от представители на собствения му политически лагер, така и от съдебната власт.

„Не избягах, заминах в името на Бразилия“: Болсонаро проговори от Маями

Във видеото си той сравни предполагаемите нередности по време на изборите с футболни голове, отбелязани с ръка, които не са били отменени, но не представи  доказателства в подкрепа на обвиненията си.

Болсонаро прогнозира, че бразилската икономика ще „фалира“ при управлението на Лула да Силва, и заяви, че е готов отново да се кандидатира за президент.

„Не говоря за 2030 г., говоря за по-рано“, каза Флавио Болсонаро.

На фона на тази ситуация по-късно днес в Атланта ще има среща между външните министри на Бразилия и на САЩ, отбелязва Ройтерс.

Вижте в нашата галерия:

Лула победи Болсонаро, който отказва да признае резултата
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Лула победи Болсонаро който отказва да признае резултата
Лула победи Болсонаро който отказва да признае резултата
Лула победи Болсонаро който отказва да признае резултата
Лула победи Болсонаро който отказва да признае резултата
Източник: БТА    
Флавио Болсонаро Бразилия Политическо напрежение Пране на пари Разследване Жаир Болсонаро Бягство в САЩ Изборни измами Лула да Силва Дипломатически последици
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