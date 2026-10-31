Болсонаро: Не съм напуснал родината си, за да избягам от преследване

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Флавио Болсонаро напусна Бразилия и замина за САЩ, заявявайки, че бяга от политическо преследване и разследване за пране на пари.

Той отново обвини властите в изборни измами, без да представи доказателства, и прогнозира икономически срив при управлението на Лула да Силва.

Болсонаро заяви, че е готов отново да се кандидатира за президент, но на по-ранна дата от 2030 г.

Флавио Болсонаро избяга в САЩ след загубата на изборите в Бразилия

Неуспелият кандидат за президент на Бразилия Флавио Болсонаро заяви, че е напуснал родината си, за да избяга от „преследване“, предаде Франс прес.

„Преследването започна дори по-рано, отколкото си представях“, заяви сенаторът по време на предаване на живо в Инстаграм, в което разказа за решението си да напусне Бразилия и да замине за САЩ, преминавайки през Аржентина и Еквадор.

Във видеото Болсонаро разказа, че в понеделник, след като си е тръгнал от посещение при баща си – бившия президент Жаир Болсонаро, който излежава дългогодишна присъда при условията на домашен арест – полицията го уведомила, че паспортите му ще бъдат отнети във връзка с разследване по подозрения за пране на пари.

„Със сълзи в очите баща ми каза: „Вече знаеш докъде искат да стигнат с това, нали?“, разказа Флавио Болсонаро. „Отговорих му: „Татко, вече знам (...). Сега знам какво трябва да направя“, добави той.

Kъде се намира Флавио Болсонаро?

Флавио Болсонаро не разкри подробности за начина, по който е напуснал страната, но увери, че е взел решението заедно със съпругата си, „без никой да разбере“. Той призова никого да не бъде обвиняван за заминаването му.

„Не напуснах Бразилия, за да избягам от нея. Напуснах я в името на Бразилия“, заяви загубилият кандидат.

Той не призна изненадващото си поражение на балотажа срещу настоящия президент Луиз Инасио Лула да Силва и отправи обвинения в изборни измами, въпреки че те бяха отхвърлени както от представители на собствения му политически лагер, така и от съдебната власт.

„Не избягах, заминах в името на Бразилия“: Болсонаро проговори от Маями

Във видеото си той сравни предполагаемите нередности по време на изборите с футболни голове, отбелязани с ръка, които не са били отменени, но не представи доказателства в подкрепа на обвиненията си.

Болсонаро прогнозира, че бразилската икономика ще „фалира“ при управлението на Лула да Силва, и заяви, че е готов отново да се кандидатира за президент.

„Не говоря за 2030 г., говоря за по-рано“, каза Флавио Болсонаро.

На фона на тази ситуация по-късно днес в Атланта ще има среща между външните министри на Бразилия и на САЩ, отбелязва Ройтерс.

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