Свят

Автобус с български туристи катастрофира край Одрин, има ранени

Автобусът пътувал от Русе за Истанбул с 51 туристи на борда, когато се ударил отзад в движещ се пред него тежкотоварен камион

Обновена преди 5 часа / 31 октомври 2026, 08:13
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  • Туристически автобус от Русе за Истанбул се блъсна в камион край Одрин около 01:30 ч.
  • Десетима от общо 51 български туристи са ранени.
  •  Туристите са откарани в болница.

4-ма българи са ранени при автобусната катастрофа край Одрин

Туристически автобус, превозващ пътници от Русе за Истанбул, се блъсна отзад в движещ се пред него тежкотоварен камион край Одрин. Десетима български туристи са ранени и са откарани в болница.

Катастрофата е станала около 01:30 ч. на шестия километър от пътя Капъкуле – Одрин, в близост до село Йеникъдън.

Автобусът с българска регистрация и управляван от М.Д., се е ударил отзад в тежкотоварен автомобил с турски регистрационен номер, управляван от Е.Й., който се е движел пред него.

След подаден сигнал на мястото на произшествието са изпратени множество полицейски екипи, жандармерия и медицински екипи, съобщи "Сьозджю".

В автобуса са пътували двама шофьори и 51 туристи с българско гражданство. При извършените медицински прегледи е установено, че десетима от туристите са ранени. Те са транспортирани до болница.

Вижте повече в нашата галерия:

Катастрофа с български автобус край Одрин
6 снимки
Катастрофа с български автобус край Одрин
Катастрофа с български автобус край Одрин
Катастрофа с български автобус край Одрин
Катастрофа с български автобус край Одрин
Източник: БГНЕС    
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