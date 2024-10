Жерар Депардийо няма да се яви в съда на делото си за сексуално посегателство

Ф ренският актьор Жерар Депардийо, обект на многобройни обвинения в сексуално насилие, няма да присъства на днешния си първи наказателен процес в съд в Париж, предадоха АФП и Асошиейтед прес.

Депардийо, който отрича всички обвинения, трябва да се изправи пред съда във френската столица за предполагаеми сексуални посегателства над две жени по време на снимки за филм през 2021 г.

След като първоначално беше съобщено, че 75-годишният актьор възнамерява да присъства на изслушването, адвокатът му Жереми Асу обяви по радио Франс енфо, че ще поиска делото да бъде отложено заради здравословното състояние на клиента му.

"Жерар Депардийо е много болен и за съжаление лекарите му забраниха да присъства на изслушването, поради което той ще поиска отлагане на делото за по-късна дата, за да може да се яви пред съда", каза адвокат Асу.

Изслушването трябва да започне в ранния следобед.

Жерар Депардийо беше призован да се яви в съда в края на април, след като беше задържан от полицията за сексуални посегателства, които според прокуратурата вероятно са извършени през септември 2021 г. над две жертви на снимачната площадка на филма Les volets verts на Жан Бекер.

Жерар Депардийо, световноизвестна фигура във френското кино с повече от 200 филма, беше обвинен в сексуално насилие от няколко жени през последните шест години.

През уикенда адвокатът на Депардийо каза в имейл за Асошиейтед прес, че "свидетелите и доказателствата, които актьорът ще представи, ще покажат, че той е обект на фалшиви обвинения".

