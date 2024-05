„Кралят на папараците“ обвини Жерар Депардийо, че го е нападнал в Рим

Р ино Барилари, наричан „Краля на папараците“, обвинява Жерар Депардийо, че го е нападнал физически на улица „Венето“ в центъра на Рим във вторник, съобщава АФП.

Френската звезда обаче твърди, че се е „намесил между папарака и своята спътница".

Сцената се разиграла в бар „Хари“, едно от най-популярните заведения на улица „Венето“, около 14,00 ч. (15,00 ч. българско време).

„Видях го на улица „Венето“ с една жена. Отидох да направя няколко снимки“, разказва 79-годишният фотограф, цитиран от римския всекидневник „Месаджеро“.

Brutta avventura per il king dei #paparazzi #RinoBarillari : aggredito fuori da un locale di Via Veneto, a Roma, da #GerardDepardieu , infastidito dai suoi scatti. Barillari è stato medicato al pronto soccorso. #Tg1 Claudia Antinoro pic.twitter.com/1shnDjZvZy

Според разказа му първо жената, придружаваща актьора, която се оказала неговата партньорка Магда Ваврусова, се опитала да го блокира, преди самият Жерар Депардийо да се намеси и да го удари три пъти в лицето.

Вчера вечерта актьорът и партньорката му представиха своята версия на събитията в изявление, публикувано от парижката им адвокатка Делфин Мейе: „Рино Барилари, който е известен както със снимките си, така и с агресивните си методи, блъснал жестоко партньорката на Жерар Депардийо“.

„Фотографът ме бутна, докосвайки гърдите ми с ръка (...) Все още изпитвам болка, той беше изключително агресивен“, разказа партньорката на актьора на римските полицаи, пред които е подала жалба за насилие, според адвокатката.

„Предизвикан от грубостта, Жерар Депардийо, застанал между папарака и партньорката си, но се спънал и паднал върху него“, продължава адвокатката: „След това известният актьор и партньорката му се качили в колата, като фотографът упорито продължавал да ги снима, без да спира, въпреки всичко, което току-що се било случило“.

Спътницата на актьора се намира в римската болница „Умберто Първи“, каза тя и добави, че „това не е първият случай, в който този фотограф влиза в пререкание, като твърди сам, че е имал почти 170 посещения до спешното отделение заради сблъсъци с известни личности, които не желаят да бъдат снимани“.

Actor Gérard Depardieu allegedly punches ‘King of Paparazzi’ repeatedly at popular Rome cafe — weeks after sexual assault allegations: “There was a lot of blood.” https://t.co/bDMmsy9ew5 pic.twitter.com/GQ3X0Z1lhM