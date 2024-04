Арестуваха Жерар Депардийо по подозрения в сексуално насилие

Ф ренската полиция призова на разпит кинолегендата Жерар Депардийо по подозрения за сексуално посегателство с цел да го задържи под стража, предаде АФП.

Полицията ще разпита 75-годишния актьор във връзка с твърденията на две жени, че той ги е нападнал с цел сексуален акт - едната на снимачната площадка през 2021 г., а другата през 2014 г.

Първата жена го обвинява, че я е нападнал, докато е била член на екипа на игралния филм The Green Shutters (2022 г.)

Сценографката, която е подала официална жалба през февруари, заяви пред разследващия уебсайт Mediapart, че Депардийо я е сграбчил, когато е напускала снимачната площадка в частен хотел в Париж, опипвал я е и е правил неприлични коментари, преди намесата на бодигардовете му.

Втората жена твърди, че той я е опипвал „по цялото тяло“ и е правил „неприлични“ забележки, докато е била асистентка на снимачната площадка на филма от 2015 г. „Магьосникът и сиамката“ („Le magician et le Siamois“).

Срещу Депардийо вече е повдигнато обвинение в изнасилване. Има много твърдения за посегателство от негова страна срещу повече от 10 жени.

„Никога не съм насилвал жена“, каза актьорът пред вестник "Льо Фигаро" през октомври.

През 2020 г. полицията обвини Депардийо в изнасилване и сексуално посегателство, след като актрисата Шарлот Арнолд заяви, че той я е изнасилил през 2018 г., когато е била на едва 22 години и е страдала от анорексия.

