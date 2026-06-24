Свят

СЗО предупреди: Екстремните горещини са нарастваща заплаха за здравето

Според организацията около 500 000 души по света умират всяка година по причини, свързани с жегите

24 юни 2026, 21:31
СЗО предупреди: Екстремните горещини са нарастваща заплаха за здравето
Източник: iStock

Р ъководителят на Световна здравна организация предупреди, че екстремните горещини представляват нарастваща и потенциално смъртоносна заплаха за общественото здраве, тъй като много части на света са изправени пред риск от високи температури.

„Горещините са една от най-сериозните и най-бързо нарастващите заплахи за здравето и безопасността, породени от климатичните промени“, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус на пресконференция в Женева днес.

По думите на Тедрос около 500 000 души по света умират всяка година от причини, свързани с горещините, като много от тези смъртни случаи биха могли да бъдат предотвратени.

Само за година: 15 000 починали в Европа заради необичайните горещини

Според СЗО защитните мерки трябва да бъдат насочени към уязвимите групи, включително възрастните хора, хората с придружаващи заболявания, бременните жени и децата, както и работещите и социално уязвимите слоеве от населението.

Тедрос се позова на научно изследване, анализирало глобалните температури и смъртността в периода 2000–2019 г. Макар проучването да е установило, че през този период смъртните случаи, свързани със студа, значително надвишават тези, причинени от горещините, то показва също така, че смъртността, свързана със студа, намалява, докато смъртността, свързана с горещините, се увеличава.

 

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Световна здравна организация екстремни горещини климатични промени обществено здраве Тедрос Аданом Гебрейесус глобално затопляне високи температури здравеопазване смъртност уязвими групи
Последвайте ни

По темата

Дете от украински лагер се удави в хотелски басейн в Ахелой

Дете от украински лагер се удави в хотелски басейн в Ахелой

Илон Мъск вече не е трилионер след спад на акциите на Tesla и SpaceX

Илон Мъск вече не е трилионер след спад на акциите на Tesla и SpaceX

От 5-6 метра височина: 12-годишно момиче падна в шахта в София

От 5-6 метра височина: 12-годишно момиче падна в шахта в София

Продадоха имението на Берлускони в Сардиния - купувачът е шейх от Катар

Продадоха имението на Берлускони в Сардиния - купувачът е шейх от Катар

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Защо кучето ми повръща всяка сутрин

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 15 часа
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 14 часа
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 14 часа
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски: Релейни станции в Беларус, използвани от Русия за атаки с дронове, са спрели работа

Зеленски: Релейни станции в Беларус, използвани от Русия за атаки с дронове, са спрели работа

Свят Преди 59 минути

Украинският президент заяви, че съоръженията са спрели да работят дни след предупреждение към Александър Лукашенко да ги премахне от гранични с Украйна региони

МВнР: Не сме разпространявали дипломатическа нота за близки на официален представител на РСМ

МВнР: Не сме разпространявали дипломатическа нота за близки на официален представител на РСМ

България Преди 1 час

Повод за напрежението стана изявление на външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски за информация относно членове на семейството на Християн Мицкоски

<p>Край на хартиените фактури? Държавата вади ново оръжие срещу сивия сектор</p>

Сивата икономика в България е 34,6% от БВП, Бюджет 2026 залага на е-фактуриране

България Преди 2 часа

Финансовото министерство предлага задължително електронно фактуриране, за да ограничи укриването на обороти и да повиши събираемостта.

AI Search поставя нов въпрос пред бизнеса: Кой заслужава да бъде видим?

AI Search поставя нов въпрос пред бизнеса: Кой заслужава да бъде видим?

Любопитно Преди 3 часа

Какво е състоянието на едно от пострадалите момчета при тежка катастрофа в Горна Оряховица?

Какво е състоянието на едно от пострадалите момчета при тежка катастрофа в Горна Оряховица?

България Преди 3 часа

Другото пострадало момче - на 15 г., остава настанено в Детската реанимация на лечебното заведение

Родилка на 17 години беше превозена с медицински хеликоптер

Родилка на 17 години беше превозена с медицински хеликоптер

България Преди 4 часа

Младата майка е в тежко състояние

"Пълна катастрофа": Първи политически реакции след представянето на Бюджет 2026

"Пълна катастрофа": Първи политически реакции след представянето на Бюджет 2026

България Преди 4 часа

Докато от кабинета защитиха финансовата рамка като балансирана и необходима, критики дойдоха от опозицията

<p>&bdquo;Духът на Анкоридж&ldquo; още е жив: Москва напомни за сделката с Вашингтон</p>

Лавров: Русия остава ангажирана с договореностите между Путин и Тръмп за Украйна

Свят Преди 4 часа

Москва няма да приема временни решения и няма да се поддава на ултиматуми, заяви руският външен министър

ПП обвини ГЕРБ за „Баба Алино“, Емил Радев отхвърли твърденията

ПП обвини ГЕРБ за „Баба Алино“, Емил Радев отхвърли твърденията

България Преди 5 часа

Евродепутатът посочи, че ще заведе дело заради твърденията, свързващи семейството му със скандала във Варна

<p>Кабинетът иска нов мандат за шефа на военното разузнаване</p>

Нов мандат за директора на военното разузнаване предлага правителството

България Преди 5 часа

Министерският съвет иска президентски указ за преназначаването на Венелин Венев

<p>Румъния придвижи идеята за обединение с Молдова</p>

Румънската Камара на депутатите прие мълчаливо проект за обединение с Молдова

Свят Преди 5 часа

Законодателната инициатива на партията „S.O.S. Румъния“ отива в Сената, който ще вземе окончателното решение по предложението.

Доналд Тръмп

Тръмп с нова заплаха: Преговорите приключват, ако Иран ни излъже

Свят Преди 5 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с приключване на мирните преговори с Иран „незабавно“, ако Иран го излъжат и въведат такси за преминаване през Ормузкия проток

<p>Кабинетът залага на по-високи осигуровки и винетки&nbsp;в Бюджет 2026</p>

Гълъб Донев представя Бюджет 2026: Кабинетът цели дефицит от 5,7% догодина и под 3% през 2028 г.

България Преди 5 часа

Правителството предлага ограничаване на разходите, по-висок максимален осигурителен доход, по-скъпи винетки и данък върху печалбите от хазарт

Европа се топи: Жегата остави без ток десетки хиляди във Франция

Европа се топи: Жегата остави без ток десетки хиляди във Франция

Свят Преди 5 часа

Повече от половината страна остава под червен код за опасни горещини, като по-късно през деня в югозападните райони са възможни максимални температури от 43°C, според синоптиците

Илон Мъск загуби 350 милиарда долара за броени дни след срив на акциите на SpaceX

Илон Мъск загуби 350 милиарда долара за броени дни след срив на акциите на SpaceX

Любопитно Преди 6 часа

Брутален срив на акциите на SpaceX стопи богатството на ексцентричния предприемач със сума, по-голяма от БВП на редица държави. Благодарение на космическия мащаб на състоянието му обаче, Мъск удържа фронта на границата от 1,1 трилиона долара, оставайки недостижим за простосмъртните

Иран постави твърдо условие за достъп до ядрените си обекти

Иран постави твърдо условие за достъп до ядрените си обекти

Свят Преди 6 часа

Техеран настоява първо да бъдат предприети конкретни стъпки за отмяна на американските санкции, преди да допусне инспекции и достъп до ядрени материали

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
1

Предстои период с уморителни жеги

sinoptik.bg
1

Опасни жеги в Европа

sinoptik.bg

Ново международно признание за Георги Господинов

Edna.bg

Звездна тайна: Защо известните крият датите на сватбите си?

Edna.bg

Янев: Трябва по най-бързия начин да сменим подхода и начина на мислене

Gong.bg

Лудогорец скърби със Славия след ужасната трагедия

Gong.bg

10-годишно момиче се удави в басейн на хотел в Ахелой

Nova.bg

По-високи осигуровки и по-скъпи винетки в Бюджет 2026

Nova.bg