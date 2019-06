П оредицата от силни земетресения, които разтърсиха района на албанския град Корча, са повредили 184 къщи, като 60% от тях са необитаеми. Това обяви министерството на отбраната в Тирана, което направи равносметка на щетите от природното бедствие.

Четирима души са леко ранени, след оказана медицинска помощ те са пуснати по домовете им. Заради щети по имотите им 230 души са настанени в палаткови лагери, които са издигнати от армията и гражданска защита.

Жителите на засегнатите райони са снабдени с храна и питейна вода. Организирани са и 24-часови центрове за здравни услуги.

Работи се по отстраняване на повредите, включително на електроразпределителната система.

RT via LastQuake minor #earthquake shakes #Albania 3 min ago. More info at: https://t.co/mbScUmhIPi pic.twitter.com/zGmuVb3ZG3