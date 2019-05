З еметресение с магнитуд 8 удари северната част на Перу, съобщи Геофизичният институт на САЩ, цитиран от Асошиейтед прес. Първоначално американските сеизмолози съобщиха за трус с магнитуд 7,5, но по-късно коригираха данните.

Епицентърът на труса бил на 85 км югоизточно от селището Лагунас с 9 хиляди жители, до границата с Бразилия, на дълбочина 105 км.

8.0 magnitude Peru earthquake struck this morning. This earthquake was prophesied by the mightiest prophet of the lord i pic.twitter.com/ElryVGdCdR — pastor cheruiyot (@mosesch94952911) May 26, 2019

Местните власти информираха, че земетресението е предизвикало паника сред населението, но не е причинило значителни разрушения. Според Геофизичния институт на Перу епицентърът на труса бил на дълбочина 141 км.

Powerful 8.0 magnitude #earthquake cuts power, causes damage in north-central #Peru - The temblor struck 47 miles (75 km) southeast of Lagunas, Peru, at a depth of 68 miles (110 km) below the earth's surface https://t.co/4HNoECm7Dg pic.twitter.com/P7j38rE61F — Bob_Calon GueBerNur (@bob_bay) May 26, 2019

Си Ен Ен съобщава за една жертва и 11 ранени.

Земетресението било усетено в няколко области в северната и централната част на страната, включително в столицата Лима. Съобщава се за прекъсване на електричеството в градовете Икитос и Тарапото, амазонски градове в региона Лорето, предаде Ройтерс.

BREAKING: U.S. Geological Survey reports that a magnitude 8.0 earthquake has struck north-central Peru. https://t.co/GboReSL11t — The Associated Press (@AP) May 26, 2019

"Според наличните данни няма опасност от цунами, доколкото епицентърът е бил много дълбоко под земята", уточни Тихоокеанският център за предупреждение за цунами.

