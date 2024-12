Зеленски: Путин е дал заповед на Фицо да открие втори енергиен фронт срещу Украйна

У краинският президент Володимир Зеленски обвини словашкия премиер Роберт Фицо, че е открил „втори енергиен фронт“ срещу Украйна по нареждане на Русия на фона на ескалиращия спор за транзита на газ между двете страни, предаде Ройтерс.

„Изглежда, че Путин е дал заповед на Фицо да открие втори енергиен фронт срещу Украйна за сметка на интересите на словашкия народ“, написа Зеленски в „Екс“.

„Заплахите на Фицо да прекъсне аварийното електроснабдяване на Украйна тази зима, докато Русия атакува нашите електроцентрали и енергийна мрежа, могат да бъдат обяснени само с това“, добави той.

