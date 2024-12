Зеленски: Руските сили са отвлекли 48 деца от сиропиталище в Херсон

У краинските деца, отвлечени от Русия, трябва да се върнат у дома, заяви президентът Володимир Зеленски.

Той спомена това във „Фейсбук“ и публикува видео от сиропиталището в Херсон, където по време на руската окупация на града са се намирали 53 малки деца, предаде агенция Укринформ.

По думите на украинския президент, преди две години, когато руснаците се изтегляха, те се отвлекли 48 деца. Нито едно от тях не е било навършило три години. Повечето от тези деца са били насилствено преместени по-дълбоко в окупираната територия – в Крим, а други са били отведени в Русия“.

Two years ago, as the Russians retreated, they kidnapped 48 children. None of them were even three years old. Most of these children were forcibly relocated deeper into occupied territory — to Crimea — while others were deported to Russia.



