Н арастващият дипломатически спор между Словакия и Украйна е по-скоро за печелене на пари от евтина енергия, отколкото за нещо друго, каза високопоставен украински служител пред изданието „Политико“, докато приятелски настроените към Кремъл лидери на държави от ЕС се опитват да постигнат сделка, за да запазят потока на руското гориво през континента.

В четвъртък Киев изключи възможността да продължи да разрешава на Москва да доставя природен газ през своята мрежа от тръбопроводи до страни като Словакия и Унгария, след като дългосрочното споразумение за транзит с руския държавен енергиен гигант „Газпром“ изтече в края на годината.

Словакия – която има водеща роля в търсенето на заобиколно решение – печели около 500 милиона долара годишно от търговия с руски газ, като същевременно се противопоставя на целите на външната политика на Украйна, отбелязва „Политико“, като се позовава на украински служител, близък до президента Володимир Зеленски.

„Непрекъснато настояваме за санкции срещу руската ядрена индустрия“, каза служителят, пожелал анонимност, за да говори откровено за деликатния спор. Словашкият министър-председател Роберт „Фицо е сред онези, които блокират тези санкции... и е едно от ключовите лица, блокиращи кандидатурата [на Украйна] за присъединяване към НАТО.“

Фицо, който заедно с унгарския премиер Виктор Орбан отстоява по-близки отношения с Москва от началото на тоталната инвазия на руския президент Владимир Путин в Украйна, в четвъртък обвини Зеленски, че му е предложил „500 милиона евро руски активи“, за да подкрепи кандидатурата на Киев за присъединяване към военния съюз. „Разбира се, казах „никога“, отговори популисткият премиер, съобщава „Политико“.

Отвръщайки на твърденията, украинският официален представител каза, че думите на Зеленски са извадени от контекста и изтъкна, че Словакия трябва да намери алтернативни източници на газ, както правят други страни от ЕС.

„Тогава Зеленски му предложи да постигне споразумение с нашите партньори и каза, че ще компенсираме Фицо за загубите му, а в замяна той ще ни помогне за нашата национална сигурност и ще подкрепи нас и НАТО. Фицо каза „не“, “, каза украинският служител.

Според украинския източник на „Политико“ словашкият премиер е отхвърлил предложенията за транзит на газ, който не е руски, тъй като печалбите очевидно са приоритет за националната сигурност на страната му.

„Виждате ли, за Фицо сигурността изобщо не е важна“, каза служителят.

Фицо попита трябва ли Словакия да губи пари, само защото Украйна е във война, добави служителят.

„Президентът (Зеленски) реагира емоционално, защото е неморално да се говори така. Той от своя страна каза, че Украйна губи хора заради Русия, а Фицо иска да печели пари от фиксирана ставка и да помага на Русия да финансира войната“, разказа служителят.

