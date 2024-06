Макрон приема Зеленски в Елисейския дворец

У краинският президент Володимир Зеленски ще бъде приет днес от френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец в рамките на официалното му посещение във Франция, предаде ДПА.

Сутринта Зеленски трябва да се срещне най-напред с френския министър на въоръжените сили Себастиан Льокорню, а след това да посети отбранителната компания Ка Ен Де Ес (KNDS) във Версай.

President Zelensky to meet with President Macron on June 7, according to the the Elysée palace. pic.twitter.com/n5ejuEorLs