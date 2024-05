Дипломати: Франция може да изпрати военни инструктори в Украйна

Ф ранция може скоро да изпрати в Украйна военни инструктори въпреки опасенията на някои съюзници и критики от страна на Русия, и може да обяви решението си по време на посещението на украинския президент следващата седмица, съобщават трима дипломати, предаде Ройтерс.

Те заявиха, че Париж се надява да създаде и ръководи коалиция от държави, които предлагат такава помощ за военните усилия на Киев, въпреки че някои от партньорите му от Европейския съюз се опасяват, че това може да доведе до директен конфликт с Русия.

Информацията беше съобщена и от френския вестник "Монд", който не се позовава на източници.

Първоначално Франция ще изпрати ограничен брой военнослужещи да направят оценка на условията на мисията, преди да изпрати няколкостотин инструктори, казаха двама от дипломатите.

Обучението ще се съсредоточи върху разминирането, съхраняването на оборудването и техническа експертиза за военните самолети, които ще бъдат предоставени от Запада, казаха те. Париж също така ще финансира, въоръжава и обучава украинска моторизирана бригада.

Украинският президент Володимир Зеленски се очаква да посети Франция на 6 юни, 80-ата годишнина от Дeсанта в Нормандия на съюзническите войници по време на Втората световна война. Той ще проведе разговори с френския президент Еманюел Макрон в Париж на следващия ден.

В понеделник командващият украинската армия заяви, че е подписал документи, които позволяват на френски военни инструктори да посещават украински центрове за обучение.

