Украйна и САЩ договориха проект за край на войната, обяви Зеленски

У крайна и САЩ са подготвили няколко проектодокумента - за гаранции за сигурност, за възстановяване и за рамка за прекратяване на войната, започната от Русия.

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски след разговорите в Маями, като подчерта, че между написаното на хартия и реалността на бойното поле все още зеят сериозни пропуски, съобщи „Киев Поуст“.

Преговорите за мир: Украйна предава на САЩ преработения план

Зеленски е бил информиран от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и началника на Генералния щаб Андрий Гнатов след техните срещи с представители на президента на САЩ Доналд Тръмп през уикенда.

„Работата беше продуктивна и вече са готови няколко проектодокумента. Точките в тях са структурирани така, че да осигурят реален край на войната и да предотвратят трето руско нахлуване“, написа Зеленски в Телеграм.

Споразуменията идват след седмици на хаотична дипломация, започнала след изтичането в края на ноември на 28-точков проект, подготвен от американски представители с участие на Кремъл. В първоначалния си вид документът е изисквал Украйна да се откаже от стремежа си към членство в НАТО, да ограничи числеността на армията си и да отстъпи територии, които руските сили досега не са успели да завладеят на бойното поле.

Изтичането на проектоспоразумението предизвика интензивна дипломатическа активност. Украйна и европейските ѝ партньори побързаха да противодействат с алтернативно предложение, по-неблагоприятно за Москва.

Тези усилия доведоха до нов 20-точков план от страна на Киев, който беше подробно обсъден с американския екип в Маями през уикенда. Макар Киев и Вашингтон да заявяват, че проектът в голяма степен е завършен, представители и от двете страни признават, че няколко разпоредби остават неприемливи и че устойчиво прекратяване на огъня все още е далеч.

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

В изказване във Флорида президентът на САЩ Доналд Тръмп даде малко подробности за разговорите в Маями, като заяви единствено, че преговорите продължават и „вървят добре“.

Той отказа да очертае следващи стъпки или срокове, подчертавайки разминаването между политическото движение и постигането на изпълними резултати.

На 22 декември Зеленски използва социалните мрежи, за да определи проектодокументите като „доста солидни и достойни“, подчертавайки, че цялата възможна работа по първоначалните документи е била свършена. Рамката, потвърди Зеленски, се състои от 20 точки. Той призна, че „не всичко е перфектно“, като отбеляза, че някои разпоредби остават неприемливи за Киев - както и други ще бъдат неприемливи за Москва.

Зад кулисите украински представители предупреждават, че без изпълними гаранции и надеждно възпиране всяко споразумение рискува да се разпадне скоро след обявяването му - особено на фона на продължаващите руски удари и отказа на Москва да приеме предложения за празнично примирие.