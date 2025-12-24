Свят

Зеленски: Въпросът за териториите не е решен в проекта на САЩ за мирно споразумение, обсъждат се два варианта

"Ще се сформира работна група, за да определи преразпределението на силите, необходими за прекратяване на конфликта", заяви той

Обновена преди 28 минути / 24 декември 2025, 10:40
Източник: AP/БТА

В ъпросът за териториите не е решен и се обсъждат няколко варианта, заяви украинският президент Володимир Зеленски на брифинг за медиите, като разкри подробности за предложения план от 20 точки за прекратяване на войната в Украйна, предаде Укринформ.

"Сега съм готов да обсъдя проекодокумента от 20 точки. Този документ се определя като рамков – основополагащ политически документ между нас, САЩ, Европа и Русия за прекратяване на войната", заяви Зеленски пред медиите.

Той подчерта, че проектът до голяма степен отразява съвместната украинско-американска позиция, но някои въпроси, според него, все още се нуждаят от разрешаване.

"Въпреки това, ние значително се приближихме до финализирането на документите", добави президентът на Украйна.

Зеленски запозна медиите със същността на всяка от 20-те точки на проекта на рамковия документ, като подчерта, че той остава проект и че неговите разпоредби могат да се променят по време на преговорите. По-долу е представено резюме на точките, отбелязва Укринформ.

Точка 1

Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден. Документът потвърждава, че Украйна е суверенна държава, като всички подписали страни потвърждават това чрез своите подписи.

Точка 2

Документът представлява пълно и безусловно споразумение за ненападение между Русия и Украйна. За да се поддържа дългосрочен мир, ще бъде създаден механизъм за наблюдение, който да контролира линията на контакт, като се използват безпилотни космически системи за наблюдение, системи за ранно предупреждение за нарушения и механизми за разрешаване на конфликти.

Точка 3

Украйна ще получи силни гаранции за сигурност.

Точка 4

Размерът на въоръжените сили на Украйна ще остане 800 000 души в мирно време.

Точка 5

САЩ, НАТО и европейските държави, подписали споразумението, ще предоставят на Украйна гаранции, подобни на тези по член 5 (от Договора за НАТО - бел. ред.).

Точка 6

Русия ще заложи политика на ненападение към Европа и Украйна във всички необходими законодателни и ратификационни документи, включително ратификация с конституционно мнозинство в Държавната дума.

Точка 7

Украйна ще стане член на Европейския съюз в ясно определен срок и ще получи краткосрочен привилегирован достъп до европейския пазар.

Точка 8

Украйна ще получи солиден пакет за цялостно развитие, който ще бъде определен в отделно споразумение за инвестиции и бъдещ просперитет, обхващащо широк спектър от икономически сектори.

Точка 9

Ще бъдат създадени няколко фонда за икономическо възстановяване, реконструкция на пострадалите региони и хуманитарни нужди. Целта е да се съберат 800 милиарда долара чрез капитал, безвъзмездни помощи, дългови инструменти и вноски от частния сектор.

Точка 10

След подписването на това споразумение Украйна ще ускори преговорите за споразумение за свободна търговия със САЩ.

Точка 11

Украйна потвърждава, че ще остане неядрена държава в съответствие с Договора за неразпространение на ядрени оръжия.

Точка 12

Запорожкаата АЕЦ ще бъде експлоатирана съвместно от три държави: Украйна, САЩ и Русия. Подробностите обаче все още се обсъждат. Зеленски отбеляза, че Украйна не желае да води преговори директно с Русия "след всичко, което се случи" и този въпрос все още изисква споразумение.

Точка 13

Двете страни се ангажират да прилагат образователни програми в училищата и обществото като цяло, които насърчават разбирането и толерантността към различните култури и премахват расизма и предразсъдъците. Украйна ще прилага правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиците на малцинствата.

Точка 14

Територии. Тази точка остава нерешена и включва няколко варианта.

Вариант 1: "Оставаме там, където сме." В Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област линията на разполагане на войските към датата на споразумението ще бъде призната де факто за линия на контакт, която ще бъде наблюдавана от международни сили.

Вариант 2: Създаване на евентуална свободна икономическа зона в Донбас, придружена от демилитаризация на района. Украйна се противопоставя на изтеглянето на въоръжените си сили; но ако този вариант бъде приложен, това би изисквало взаимно изтегляне от двете страни, включително руските сили. Приемането на този вариант ще бъде предмет на одобрение чрез национален референдум в Украйна.

Окончателното решение по териториалните въпроси може да бъде взето на равнище национални лидери, отбеляза Зеленски, цитиран от Франс прес.

Точка 15

След като бъде постигнато споразумение за бъдещите териториални договорености, както Русия, така и Украйна се ангажират да не ги променят със сила.

Точка 16

Русия няма да възпрепятства използването от Украйна на река Днепър и Черно море за търговски цели. Ще бъде сключено отделно споразумение за морски достъп, което ще обхваща свободата на корабоплаването и транспорта. Като част от това споразумение, Кинбърнската пясъчна коса ще бъде демилитаризирана.

Точка 17

Ще бъде създаден хуманитарен комитет за разрешаване на нерешените въпроси. Това включва размяната на всички останали военнопленници, включително тези, осъдени от руската система след 2014 г., както и връщането на всички задържани цивилни лица и заложници, включително деца и политически затворници.

Точка 18

Украйна ще проведе избори възможно най-скоро след подписването на споразумението.

Точка 19

Споразумението ще бъде правно обвързващо. Неговото изпълнение ще бъде наблюдавано и гарантирано от Съвет за мир, председателстван от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Точка 20

След като всички страни постигнат съгласие по документа, незабавно ще влезе в сила пълно прекратяване на огъня.

"Не постигнахме консенсус с американската страна по отношение на територията на Донецка област и Запорожката АЕЦ. Но значително сме изравнили повечето позиции. По принцип с тях е постигнат консенсус по почти всичко останало", отбеляза Зеленски.

Той добави, че Украйна очаква да научи по-късно днес отговора на Русия на проектодокумента, след преговорите между американската и руската страна.

"Въпроси като териториалните въпроси трябва да се обсъждат на равнище лидери", подчерта Зеленски.

В допълнение към проекта на рамков документ, Зеленски заяви, че са подготвени и други документи, необходими за прекратяване на войната. Те включват многостранна рамка за гаранции за сигурността на Украйна, в която участват Украйна, САЩ и Европа, както и двустранна рамка за гаранции за сигурността между САЩ и Украйна.

"Има и отделен анекс – военното измерение на гаранциите за сигурността на Украйна – подробен план, който обяснява как ще бъде осигурена сигурността при различни сценарии. Благодарение на тези гаранции ще можем да видим една силна Украйна: Украйна, подкрепена от Коалицията на желаещите, с механизъм за наблюдение на мира и ясни отговори на всяка потенциална нова агресия от страна на Русия", подчерта Зеленски.

Той отбеляза също, че Украйна и Съединените щати са разработили документ за възстановяване и икономическо развитие, озаглавен "Пътна карта към просперитета на Украйна".

Зеленски вече е заявявал, че всеки мирен план ще включва компромиси и не може да задоволи всички, припомня Укринформ.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
украйна русия сащ мир преговори зеленски
Зеленски: Въпросът за териториите не е решен в проекта на САЩ за мирно споразумение, обсъждат се два варианта

