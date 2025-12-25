Свят

Зеленски благодари на папа Лъв XIV за усилията му за коледно примирие

Според него Русия не само е отхвърлила предложението да спре с убийствата на този свят ден, но е осъществила масирана атака с ракети и дронове

25 декември 2025, 13:50
Зеленски благодари на папа Лъв XIV за усилията му за коледно примирие
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски изказа в социалната платформа X благодарността си към папа Лъв Четиринадесети за усилията му да бъде установено коледно примирие във водената от Русия война в Украйна, предаде Укринформ.

Папа Лъв XIV прие украинския президент Володимир Зеленски

"Високо ценим постоянното внимание, което папа Лъв Четиринадесети обръща на всички дипломатически усилия, насочени към прекратяване на руската война срещу Украйна, и споделяме разочарованието на Негово светейшество от отказа на Русия да приеме предложението за коледно примирие", заяви държавният глава на Украйна.

Президентът подчерта, че украинците празнуват четвъртата си Коледа в условия на война, най-голямата в Европа от Втората световна война, обръща внимание Укринформ. Той отбеляза, че Русия не само е отхвърлила предложението да спре с убийствата на този свят ден, но е осъществила масирана атака с ракети и дронове по украинската енергийна системи, причинили прекъсвания на електроснабдяването. В същото време руските войски продължават щурма си по фронтовата линия, допълни Зеленски.

Първи разговор на Зеленски с новия папа Лъв Четиринадесети

"От рещаащо значение е за всеки по света да говори за край на тази война и да попречи на Русия да превърне бруталността, терора и агресията срещу нашия народ в нещо рутинно. Призовавам всички лидери, които носят отговронст, да подкрепят мира така, както го прави Светият отец", обобщи Зеленски.

Източник: Иво Тасев, БТА    
Последвайте ни
Снежна Коледа: Каква е обстановката по пътищата в страната

Снежна Коледа: Каква е обстановката по пътищата в страната

Китай с остър упрек към САЩ: Това ускорява заплахата от война

Китай с остър упрек към САЩ: Това ускорява заплахата от война

Какви поздрави отправиха политиците към българите за Рождество Христово

Какви поздрави отправиха политиците към българите за Рождество Христово

Какви подаръци получи Тръмп за Коледа

Какви подаръци получи Тръмп за Коледа

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

pariteni.bg
Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

dogsandcats.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 1 ден
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 1 ден
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 1 ден
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е брак? – Това е когато майка ти е права… дори когато греши.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хеликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания, петима са загинали

Хеликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания, петима са загинали

Свят Преди 1 час

Той е изпълнявал медицинска мисия

Майка сподели: Взимам пари от семейството си за коледната вечеря

Майка сподели: Взимам пари от семейството си за коледната вечеря

Любопитно Преди 1 час

„Казах си, че освен вечерята, те използват и моя газ, и моя ток, гледат телевизия"

Внимание, туристи! ПСС с предупреждение

Внимание, туристи! ПСС с предупреждение

България Преди 3 часа

Няма регистрирани инциденти в планината през последното денонощие

Патриарх Даниил: Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас

Патриарх Даниил: Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас

България Преди 4 часа

Днес е денят, в който християнският свят празнува раждането на Божия син Исус Христос

<p>Късметлията, който спечели&nbsp;джакпота от $1,817 млрд. на&nbsp;лотарията Powerball</p>

Жител на Арканзас спечели джакпота от 1,817 милиарда долара на американската лотария Powerball

Любопитно Преди 4 часа

Печелившите числа бяха 04, 25, 31, 52 и 59, а числото Powerball беше 19

5 идеи за здравословни коледни сладкиши

5 идеи за здравословни коледни сладкиши

Любопитно Преди 5 часа

Те са не само изключително вкусни, но и лесни за приготвяне

Папа Лъв XIV отслужи първата си меса за Рождество Христово

Папа Лъв XIV отслужи първата си меса за Рождество Христово

Свят Преди 5 часа

"Коледа е празник на вярата, милосърдието и надеждата", отбеляза той

Украйна удари руското пристанище Темрюк, два петролни резервоара се възпламениха

Украйна удари руското пристанище Темрюк, два петролни резервоара се възпламениха

Свят Преди 6 часа

Пожарът е засегнал площ от около 2000 квадратни метра

<p>Пожар избухна на исторически платноход в&nbsp;Хамбург</p>

Пожар избухна на исторически платноход в германския град Хамбург

Свят Преди 6 часа

Няма данни за пострадали, мащабът на щетите тепърва ще се оценява

<p>Взривът в Москва, отнел живота на трима души, е дело на украинското разузнаване</p>

АП: Взривът в Москва, отнел живота на трима души, е дело на украинското разузнаване

Свят Преди 6 часа

Хиляди вярващи посрещнаха Рождество Христово във Витлеем

Хиляди вярващи посрещнаха Рождество Христово във Витлеем

Свят Преди 6 часа

Градът се смята за родното място на Исус Христос

Историята зад името Коледа: От римските календари до новото начало

Историята зад името Коледа: От римските календари до новото начало

Любопитно Преди 6 часа

Има различни хипотези по тази тема, ето и някои от тях

Какво да очакваме от AI през 2026 г.

Какво да очакваме от AI през 2026 г.

Технологии Преди 6 часа

Изкуственият интелект се развива с все по-бързо темпо и започва да предлага по-задълбочени умения и способности в много повече сфери. Как ще се отрази това на обществото и бизнеса догодина?

Лекари от спешното дават 7 съвета, за да избегнем разболяване по празниците

Лекари от спешното дават 7 съвета, за да избегнем разболяване по празниците

Любопитно Преди 6 часа

Всяка година спешните отделения отбелязват предвидим скок в посещенията между Деня на благодарността и Нова година

Честито Рождество Христово! Имен ден имат...

Честито Рождество Христово! Имен ден имат...

Любопитно Преди 6 часа

Това е един от най-големите църковни празници в християнския свят

Изненадващо научните събития, случили се на Коледа

Изненадващо научните събития, случили се на Коледа

Любопитно Преди 7 часа

25 декември всъщност е доста натоварен ден, що се отнася до научни годишнини

Всичко от днес

От мрежата

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън и принцеса Шарлот с трогателен коледен дует! (СНИМКИ)

Edna.bg

Имениците на Коледа – кои празнуват на 25 декември!

Edna.bg

Селекционерът на България с апел на Коледа: Да свалим агресията и недоверието, нуждаем се от повече оптимизъм и подкрепа

Gong.bg

ФИФА наложи поредна санкция на отбор от efbet Лига

Gong.bg

Докога ще продължи да вали сняг и какво ще е времето до Нова година

Nova.bg

Заради снега и вятъра: Хлъзгави пътища, населени места без ток и предупреждения за опасно време

Nova.bg