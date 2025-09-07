Свят

Зеленски съобщи за четири жертви след масираните руските удари в Украйна

Десетки са ранените само в столицата Киев, сред жертвите са майка и нейният 3-месечен син

7 септември 2025, 16:41
Ч етирима души са били убити при масираните руски въздушни удари в Украйна снощи, каза днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.

Русия удари главната правителствена сграда на Украйна за първи път

Десетки са ранените само в столицата Киев, написа още той в публикация в социалната мрежа „Екс“. 

Зеленски каза, че убитите са в столицата, в пограничната Сумска област и в Чернигов.

Според властите, в Киев са били убити майка и нейният 3-месечен син. Кметът на града Виталий Кличко съобщи по-рано днес, че в столицата са загинали най-малко двама души, включително едно дете, а 11 са ранени.

Повече от 20 къщи и детска градина са били повредени при руските атаки срещу Запорожие, написа Зеленски.

Удар по АЕЦ „Запорожие“, Русия обвинява Украйна

В родния му град Кривой Рог са били разрушени складове, а в Одеса е била поразена многоетажна сграда. 

В Одеса дроновете са поразила жилища и гражданска инфраструктура, каза ръководителят на местната военна администрация Олег Кипер. 

Освен това премиерът Юлия Свириденко съобщи, че за първи път е била поразена сградата на украинското правителство в Киев. При атаката са били използвани над 800 дрона и крилати ракети и тя е била най-голямата от началото на войната.

„Светът може да принуди престъпниците от Кремъл да спрат убийствата – всичко, което е необходимо, е политическа воля“, заяви Зеленски. 

Той също така разкритикува САЩ. „Във Вашингтон многократно бе казано, че отказът от преговори ще бъде последван от санкции“, посочи Зеленски. Руският президент Владимир Путин бави организирането на среща за обсъждане на мирни преговори със Зеленски, въпреки че американският президент Доналд Тръмп активно насърчава такава среща, отбелязва ДПА.

Украинските сили също са атакували цели в Русия, по-специално енергийни съоръжения, въпреки че жертвите сред цивилното население и разрушенията остават много по-големи в Украйна.

Зеленски също така каза днес, че е разговарял с френския президент Еманюел Макрон след руската въздушна атака, предаде Ройтерс.

„Координирахме дипломатическите си усилия, следващите стъпки и контактите с партньорите, за да гарантираме подходящ отговор“, написа украинският президент в приложението „Телеграм“.

