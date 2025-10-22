Любопитно

Екстравагантният Цецо напусна Къщата на Big Brother

Това се случи по време на новата седмична мисия, озаглавена “Апокалипсис”

22 октомври 2025, 23:47
Двама от Завоевателите ще се борят за спасение в "Игри на волята"

Програмистът Иван Киров отпадна от "Игри на волята"

Цвети от Big Brother: Бях малтретирана докато носих първото си дете!

Меди пред Мон Дьо: Белезите ми са моите песни

Четирима съквартиранти в oжесточен сблъсък за оставане в Big Brother

Има ли маникюрист в "Игри на волята"? Йоана с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)

Разследват изчезването на картина на Пикасо за 600 000 евро

Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф

Е кстравагантният дизайнер Цветан Георгиев напусна Къщата на Big Brother по време на седмичната мисия на съквартирантите. Той беше пожертван от останалите, след като ги сполетяха чудовищни бедствия, които опънаха нервите им до краен предел. Съдбата на Цецо поставя много въпроси, които остават без отговори, а как ще се развие всичко ще стане ясно в следващите епизоди на Big Brother.

Мисията “Апокалипсис” обърна Къщата на Big Brother с “краката нагоре”. Съквартирантите станаха жертви на торнадо, което създаде абсолютен безпорядък в личните им вещи и мебелите във всяко помещение. Те обаче нямаха право да подредят, докато не жертват един от тях, който да напусне най-обсъжданата къща в България. След бурната дискусия, те не стигнаха до консенсус кой трябва да бъде това.

Източник: NOVA

Big Brother не беше приключил с изпитанията за тях - участниците станаха жертва на вирус и се наложи да носят защитни облекла и да спазват строга дистанция. Те обаче решиха, че могат да понесат още. Това, което ги пречупи беше наводнението, заради което пострадаха любими им дрехи. След гласуване и заявено желание от страна на Цецо, той напусна Къщата.

Отпадналите участници от Big Brother гостуват първо в подкаста “Голямата Сестра”. Там водещата Елена Сергова им задава всички въпроси, които зрителите се питат и често разкрива неподозирани техни страни. Епизодите на дигиталната поредица са налични в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Как ще продължи епичната сага на съквартирантите? Не пропускайте да видите в следващия епизод на Big Brother в четвъртък от 22:00 ч. само по NOVA!

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Big Brother
Момчето, обвинено за убийството в мол, остава в ареста

ЕС прие деветнадесети пакет санкции срещу Русия

Путин отговори с учение на стратегическите ядрени сили

„Топлофикация" с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба

Имотите в София поскъпнаха със 180% за десетилетие

Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско
Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско
Преди 16 часа

Преди 16 часа
"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него
Преди 15 часа

Преди 15 часа
След седмица блокада: Народното събрание заработи
След седмица блокада: Народното събрание заработи
Преди 17 часа

Преди 17 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Преди 17 часа

Преди 17 часа

Полша се надява украинските дронове да унищожат петролопровода „Дружба“

Свят Преди 1 час

Думите на Шикорски дойдоха на фона на нов дипломатически спор между Варшава и Будапеща

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Унгария е успяла да изключи от пакета всички мерки, които "биха противоречали на националния интерес"

Наградиха със "Сахаров" арестувани журналисти от Грузия

Свят Преди 4 часа

Анджей Почобут и Мзия Амаглобели в момента са в затвора

Съквартирантите отварят Кутията на Пандора в Big Brother

Любопитно Преди 4 часа

Ще напусне ли Къщата провокативният Цецо?

Зеленски: Предложението на Тръмп е "добър компромис"

Свят Преди 5 часа

Украйна се стреми през следващата година да придобие шведски изтребители "Грипен"

Сблъсък на умовете определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Новото попълнение Радостина дебютира за Завоевателите

Премиерът Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети в рамките на инициативата „Берлински процес"

Свят Преди 5 часа

Киър Стармър посрещна лично българския премиер

НКЖИ уволни 9 от 15-те свои служители, крали ябълки

България Преди 5 часа

Вецков: Подобни действия нямат място в нашето предприятие

Много сигнали и обвинения за фалшиви евро в България

България Преди 6 часа

При единия от случаите е задържано едно лице след информация

"Лошите момчета", които могат да провалят срещата на върха на ЕС

Свят Преди 6 часа

Какво ще правите, когато ви наложат вето?

Европейските депутати обсъдиха върховенството на закона в България

Свят Преди 7 часа

Дебатът беше включен в дневния ред по искане на групата на „Обнови Европа“

Обвиниха строители, измамили хора със стотици хиляди

България Преди 7 часа

За схемата разказа журналистът Вероника Симеонова

<p>Истинската история зад хоръра &bdquo;Хелоуин&ldquo;</p>

Истинската история зад „Хелоуин“: Смразяващият поглед на 12-годишно момче вдъхновил Майкъл Майърс

Любопитно Преди 7 часа

Джон Карпентър се вдъхновил от един пациент, който срещнал по време на посещение в психиатрична болница

Евроюст: Уредените тенис мачове са координирани от България

Свят Преди 7 часа

Девет заподозрени са арестувани във Франция, четирима в България и по един в Испания и Румъния

КЗК, КЗП, КРС и „Активни потребители“ обединяват усилия за защита на потребителите по време на „Черен петък“

България Преди 8 часа

Целта е защита на потребителите и недопускане на нелоялни търговски практики, които засягат и конкурентните отношения

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

България Преди 8 часа

Според Радев така се нарушава разделението на властите

