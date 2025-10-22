България

„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба" 2

Предвижда се топлоподаването да бъде преустановено от 24 октомври

22 октомври 2025, 20:19
Момчето, обвинено за убийството в мол, остава в ареста

Обвиниха строители, измамили хора със стотици хиляди

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

България има готовност за електронни шофьорски книжки

Медиците от УМБАЛ „Пловдив” на протест

Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

Шофьорите с хитрост измислиха как да избегнат тол камерите от Кресна до Сандански

"Обнови Европа" изпраща в България мисия за върховенството на правото

„Топлофикация София“ обяви, че има възможност да изтегли с един месец спирането на топлоподаването в района на блокове №269, №270 и №271 в ж.к. „Дружба-2“.

Предвижда се топлоподаването да бъде преустановено от 24 октомври, вместо от 25 ноември 2025 г., като дейностите ще продължат до 7 ноември 2025 г.

Промяната в графика цели ремонтните работи да приключат своевременно преди началото на отоплителния сезон.

Прилагаме актуализиран график:

