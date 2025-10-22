„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба" 2

„Топлофикация София“ обяви, че има възможност да изтегли с един месец спирането на топлоподаването в района на блокове №269, №270 и №271 в ж.к. „Дружба-2“.

Предвижда се топлоподаването да бъде преустановено от 24 октомври, вместо от 25 ноември 2025 г., като дейностите ще продължат до 7 ноември 2025 г.

Промяната в графика цели ремонтните работи да приключат своевременно преди началото на отоплителния сезон.

Прилагаме актуализиран график: