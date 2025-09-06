Свят

Владимир Путин: Споразумение за край на войната в Украйна е „практически невъзможно“

Въпреки това, руският президент заяви, че е готов за срещи „на най-високо ниво“

6 септември 2025, 08:56
Владимир Путин: Споразумение за край на войната в Украйна е „практически невъзможно“
Владимир Путин   
Източник: БТА/AP

М ирно споразумение за прекратяване на руската война в Украйна е „практически невъзможно“, заяви президентът Владимир Путин, позовавайки се на „технически трудности“ и поставяйки под съмнение политическата воля на Украйна, пише Newsweek.

Въпреки това, Путин заяви, че е готов за срещи „на най-високо ниво“,

докато говори на събитие от Източния икономически форум във Владивосток, Русия, в петък.

Путин каза, че е отбелязал, че Киев търси директни контакти на високо ниво, включително среща между него и Зеленски, но добави, че не вижда „много смисъл в това“, предаде руската държавна информационна агенция ТАСС.

„Защо? Защото ще бъде практически невъзможно да се постигне споразумение с украинската страна по ключови въпроси, дори и да има политическа воля – в което се съмнявам“, каза Путин, първоначално на руски.

„Има и технически трудности“,

отбеляза руският президент, посочвайки конституционното изискване на Украйна за референдуми по всякакви нови териториални споразумения – процес, който не може да се осъществи, докато страната е във военно положение.

„Ако военното положение бъде отменено, трябва незабавно да се проведат президентски избори. След референдума, ако той се проведе, в зависимост от резултатите, е необходимо одобрение от Конституционния съд“, цитира ТАСС думите на Путин.

Той заяви още, че Конституционният съд на Украйна не функционира, защото е в хватката на политическа криза. „Следователно, този безкраен процес не води доникъде. Въпреки това, ние казахме, че сме готови за срещи на най-високо ниво“, добави той, въпреки че е готов да се срещне със Зеленски само в Москва, което украинският лидер изключи.

Засилвайки опасенията относно перспективите за мир,

Путин заяви също, че войските на НАТО в Украйна ще бъдат разглеждани от Москва като „легитимни цели“,

тъй като Франция, Великобритания и други членове на НАТО обещават да разположат войски на място като част от гаранциите за сигурност за Киев след войната.

Путин смята, че една от „основните причини“ за конфликта е „включването на Украйна в НАТО“. „Следователно, ако някакви войски се появят там, особено сега по време на военните действия, ние изхождаме от предположението, че те ще бъдат легитимни цели за унищожение“, каза той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за уреждане на кризата в Украйна и заплаши Русия с нови наказателни санкции

и вторични мита, ако тя скоро не сключи мир и не прекрати пълномащабното си нахлуване, което започна през февруари 2022 г.

След среща с руския президент в Аляска на 15 август, Тръмп изрази надежда за двустранна среща между Путин и украинския президент Володимир Зеленски преди тристранна среща на върха с участието на тримата лидери. Песимизмът на Путин относно перспективите за мирните усилия на Тръмп може да принуди президента на САЩ да реши дали да продължи или да се откаже от процеса, както той вече е предполагал, че може да направи.

Източник: Newsweek    
Владимир Путин война Киев Русия Украйна невъзможно споразумение НАТО войски цели Доналд Тръмп мир САЩ
