Никола Саркози е в затвора с двама охранители

Тръмп спря срещата с Путин: Не искам да си губим времето

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Три дни след обира на века Лувърът отвори врати

Дипломатически скандал с вратовръзката на Хегсет с цветовете на Русия

Ф ренският министър на вътрешните работи потвърди, че двама охранители ще осигуряват защитата на Никола Саркози, докато той излежава присъда в затвора по дело за престъпна конспирация, свързано с Либия.

Бившият държавен глава обикновено се ползва с „мерки за защита, предвид неговия статут и заплахите срещу него“, мерки, които „са запазени и по време на задържането му“, заяви министърът на вътрешните работи Лоран Нунез пред местните медии, потвърждавайки информация, предоставена по-рано на АФП от източници.

Nicolas Sarkozy accompagné en prison de deux officiers de sécurité pour sa "protection"

➡️ https://t.co/1dKNipJyIi pic.twitter.com/jeje8jJwXw — FRANCE 24 Français (@France24_fr) October 22, 2025

Двама охранители са настанени в съседна килия в затвора Ла Сант в Париж, където Саркози беше вкаран на 21 октомври, съобщиха източниците.

Десният лидер от 2007 до 2012 г. беше признат за виновен миналия месец за опит да получи финансиране за президентската му кампания, която спечели, от Либия на Муамар Кадафи.

Той получи петгодишна присъда за престъпна конспирация.

Правният екип на Саркози е поискал освобождаването му до приключването на апелативния процес, но твърди, че се очаква той да остане в затвора за най-малко „три седмици до един месец“.

Представител на затворническата администрация определи присъствието на бодигардите като обида към професията му.

„Те на практика ни казват, че не знаем как да си вършим работата“, каза пред радио RTL Уилфрид Фонк, председател на синдиката UFAP UNSa Justice.

„Днес в затвора има двама цивилни, които не би трябвало да са там и които не знаят как функционира системата", каза той.

„Никога не съм виждал нещо подобно в 25-годишния си стаж“, добави той.

Саркози ще бъде задържан в килия с площ 9 кв. м в крилото за изолация на затвора, за да се избегне контакт с други затворници, съобщиха служители на затвора.

В изолацията затворниците имат право да излизат от килиите си веднъж дневно, сами, в малък двор. На Саркози ще бъде позволено да има посещения три пъти седмично.

Саркози е първият бивш държавен глава на страна от Европейския съюз, който е вкаран в затвора, и първият френски лидер, който е вкаран в затвора след Филип Петен, държавният глава, сътрудничил на нацистите, който беше вкаран в затвора след Втората световна война.

Той се сблъска с поредица от правни проблеми, след като загуби изборите за преизбиране през 2012 г., като вече беше осъден по две други дела.