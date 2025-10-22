Картата за градския транспорт в София става дигитална

България

Според експерти, това е правилна, но закъсняла стъпка в модернизацията на градския ни транспорт

22 октомври 2025, 21:07
Б илетите за градския транспорт в София вече и в телефона. Столичният общински съвет гласува създаване на мобилно приложение за градски транспорт, чрез което жителите и гостите на града ще могат да купуват билетите си, предава NOVA.

Картата за градския транспорт вече ще е налична и в мобилните устройства. Столичният общински съвет с пълно единодушие прие предложението на "Спаси София" за създаването на приложение за градски транспорт. С тази промяна ще станат възможни и функции за подновяване на абонамента и известия при изтичане, без да се налага да се редим на опашки.

СОС прие създаването на дигитални билети и по-ниски цени на градския транспорт

„Физическата карта се запазва. Тоест, който иска, може да продължи да използва пластиката, както досега. Но дадохме възможност на хората, които са дигитални, които използват мобилни устройства - да добавят картата си за градския транспорт в дигиталния портфейл. И когато се качват в градския транспорт, да могат да го  доближат до сините валидатори и всъщност да се таксуват”, обясни Борис Бонев, общински съветник от "Спаси София".

А според експерти, това е правилна, но закъсняла стъпка в модернизацията на градския ни транспорт.

„Това е мярка, която ще направи още по-лесно използването на градския транспорт. Това не е нещо ново, по скоро е очаквана и закъсняла мярка при положение, че плащането с банкова карта беше внедрено преди няколко години, и отне повече време да се стигне до тази стъпка”, посочва Калоян Карамитов от "Екипът на София".

Как телефонът ни се превръща в карта за градския транспорт

Очаква се мобилното приложение да заработи в началото на 2026 г., като тестовете му ще стартират още през следващите месеци.

