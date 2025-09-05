Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия

К омандирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди днес написа в приложението „Телеграм“, че Украйна е атакувала руската рафинерия в Рязан, както и склад за петрол в окупираната Луганска област, предаде Ройтерс.
Отломки са паднали на територията на промишлено предприятие след атака с дронове, заяви губернаторът на Рязанска област Павел Малков. По думите му силите за противовъздушна отбрана и за радиоелектронна борба са свалили осем дрона в областта, но няма жертви.
Ukraine attacked Russia's Ryazan oil refinery as well as an oil depot in the occupied Luhansk region, the commander of Ukrainian drone forces Robert Brovdi has said.https://t.co/EagQC3h8u8— TVP World (@TVPWorld_com) September 5, 2025
Украинска атака с дронове срещу рафинерията в Рязан в началото на август принуди предприятието да спре работата на половината си капацитет, казаха тогава източници от нефтопреработвателната промишленост.
По изчисления на Ройтерс украински атаки с дронове напоследък са принудили редица предприятия да спрат работа, като те представляват най-малко 17% от капацитета за преработка на петрол в Русия.
#Ukrainian forces attacked #Russia's Ryazan oil refinery, the commander of Ukrainian drone forces say.https://t.co/4FI3OtBv1a— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 5, 2025