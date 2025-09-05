Свят

Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия

Силите за противовъздушна отбрана са свалили осем дрона в областта

5 септември 2025, 11:11
Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност

Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски

Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия

Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак на кожата

"Росатом" предлага преговори с "Уестингхаус" за горивото в Запорожката АЕЦ
УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

К омандирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди днес написа в приложението „Телеграм“, че Украйна е атакувала руската рафинерия в Рязан, както и склад за петрол в окупираната Луганска област, предаде Ройтерс.

Отломки са паднали на територията на промишлено предприятие след атака с дронове, заяви губернаторът на Рязанска област Павел Малков. По думите му силите за противовъздушна отбрана и за радиоелектронна борба са свалили осем дрона в областта, но няма жертви.

Украинска атака с дронове срещу рафинерията в Рязан в началото на август принуди предприятието да спре работата на половината си капацитет, казаха тогава източници от нефтопреработвателната промишленост.

По изчисления на Ройтерс украински атаки с дронове напоследък са принудили редица предприятия да спрат работа, като те представляват най-малко 17% от капацитета за преработка на петрол в Русия.

Източник:  БТА, Владимир Арангелов    
Украйна Русия Атаки с дронове Петролна рафинерия Рязан Луганска област Склад за петрол Енергийна инфраструктура Противовъздушна отбрана Роберт Бровди
Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?

Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

Разкриха причината за смъртта на паранормален изследовател, починал след среща с обсебената кукла Анабел

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

<p>Василев: Кандидатът ни за президент ще е срещу ГЕРБ, не общ</p>

Асен Василев: Кандидатът ни за президент ще е срещу ГЕРБ, не общ

България Преди 23 минути

Искаме да излъчим обща кандидатура за президент с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ, каза Асен Василев

<p>Киев забранява УПЦ, за която се твърди, че поддържа връзки с Москва</p>

Киев забранява Украинската православна църква, за която се твърди, че поддържа връзки с Москва

Свят Преди 54 минути

УПЦ обяви през през 2022 г., че е независима от Москва и започна да предприема значими стъпки, за да подчертае това разделение

ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК

ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК

България Преди 1 час

Това съобщи в кулоарите на парламента депутатът Божидар Божанов

Напрежение между САЩ и Венецуела след инцидент в морето

Напрежение между САЩ и Венецуела след инцидент в морето

Свят Преди 1 час

Вашингтон изпрати военни кораби в Карибите в момент, в който Тръмп обвинява Мадуро, че ръководи мрежа за наркотрафик

Децата на Анджи Стоун съдят замесените в ужасна катастрофа, която я уби

Децата на Анджи Стоун съдят замесените в ужасна катастрофа, която я уби

Свят Преди 1 час

Легендарната певица Анджи Стоун почина във верижна катастрофа с камион

500 декара горят в Рила, 80 души са на терен

500 декара горят в Рила, 80 души са на терен

България Преди 1 час

Главен инспектор Юлиян Петров подчерта, че не може да се каже докога ще продължи гасенето на пожара

Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха "опасно селфи", са се покатерили на кран в София

Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха "опасно селфи", са се покатерили на кран в София

България Преди 2 часа

След влизането си на обекта, децата са се покатерили по вътрешната стълба на крана и са достигнали самия му връх

Откриха таен последен проект на Дейвид Бауи

Откриха таен последен проект на Дейвид Бауи

Любопитно Преди 2 часа

Съществуването на проекта беше неизвестно дори за най-близките му сътрудници

Шокиращи разкази на очевидци на дерайлирането на атракцион в Лисабон

Шокиращи разкази на очевидци на дерайлирането на атракцион в Лисабон

Свят Преди 2 часа

"Започнах да се катеря по хълма, за да помогна на хората, но когато стигнах там, единственото, което чувах, беше тишина“

Криминалист за нападателите на шефа на МВР-Русе: Те могат спокойно да извършат и убийство

Криминалист за нападателите на шефа на МВР-Русе: Те могат спокойно да извършат и убийство

България Преди 2 часа

Според криминалиста казусът не трябва да бъде политизиран

Автобус падна в пропаст в Шри Ланка, има жертви

Автобус падна в пропаст в Шри Ланка, има жертви

Свят Преди 2 часа

Сред жертвите няма чуждестранни граждани

<p>Ужас в Канада:&nbsp;18-годишно момиче е убито и седем са ранени при масово намушкане</p>

18-годишно момиче е убито и седем са ранени при масово намушкане в Канада

Свят Преди 2 часа

Убитата жена е сестра на заподозрения, а нападателят преди това е бил „известен на полицията“

Празник е! Честваме паметта на светите праведни Захария и Елисавета

Празник е! Честваме паметта на светите праведни Захария и Елисавета

Любопитно Преди 2 часа

За тази съпружеска двойка разказва евангелист Лука

<p>🎾Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфинала на US Open</p>

Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфинала на US Open

България Преди 3 часа

Шампионът от Уимбълдън и водач в основната схема в Ню Йорк Иванов имаше ужасяващ лош втори сет, но в крайна сметка се класира за топ 4

<p>Критики и напрежение в лагера на &quot;макронистите&quot;: Петдесет нюанса мнения във Франция</p>

Преди вота на доверие за кабинета на Байру - петдесет нюанса мнения във Франция

Свят Преди 4 часа

На извънредна сесия на парламента, свикана от Макрон, депутатите ще трябва да гласуват доверие на кабинета на премиера Байру

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Свят Преди 4 часа

Няма пострадали

