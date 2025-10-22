Свят

Евроюст: Уредените тенис мачове са координирани от България

Девет заподозрени са арестувани във Франция, четирима в България и по един в Испания и Румъния

22 октомври 2025, 16:25
Евроюст: Уредените тенис мачове са координирани от България
Източник: БТА

К оординирана полицейска операция във Франция, България, Испания и Румъния доведе до разбиването на престъпна мрежа, която години наред е уреждала тенис мачове в цяла Европа. Както е известно четирима български граждани бяха задържани за „черно тото“ и пране на пари, обявиха на брифинг на Софийска градска прокуратура (СГП), Националната следствена служба (НСлС) и ГДБОП-МВР във връзка с Европейски заповеди за арести, издадени от френските власти относно разследване срещу организирана престъпна група (ОПГ).

Мъжът на Златка и още трима задържани по искане на френските власти

Според Агенцията за правосъдие на Европейския съюз (Евроюст) по време на операцията са арестувани 15 души и са извършени множество претърсвания за събиране на доказателства. Разследващите установиха, че групата е действала организирано от 2018 г. с цел реализиране на финансови печалби чрез уреждане на тенис мачове. Повечето от замесените играчи са спортисти извън Топ 100 на ATP, които са губели умишлено в замяна на пари.

„Властите на четирите държави разбиха група, която е създала сложна система за уреждане на мачове и е осигурявала големи печалби на своите клиенти между 2018 и 2024 г.“, съобщава Евроюст.

Първите подозрения възникнали, след като разследващите забелязали внезапни загуби в ключови моменти в мачовете. Подозрението се засилило допълнително, когато в няколко държави били открити идентични зaлози, насочени към едни и същи тенисисти. Зaлозите най-често били на загуба на сет или мач от конкретен играч, а сметки за зaлагания са били откривани изключително за тези транзакции. Разследването показало, че центърът на операциите е бил в България, където са се извършвали дейностите и са се координирали посредниците в други страни. Досега са разкрити най-малко 800 000 евро незаконни печалби, но крайната сума може да бъде значително по-висока, тъй като разследването продължава.

Корупционен скандал и в професионалния тенис (видео)

Девет заподозрени са арестувани във Франция, четирима в България и по един в Испания и Румъния. Във всички страни са проведени претърсвания с цел получаване на допълнителни доказателства. Разследването на мрежата, която е уреждала тенис мачове в Европа, все още продължава и властите не изключват нови арести.

Източник: БГНЕС    
Уреждане на тенис мачове Черно тото Организирана престъпна група
Последвайте ни
Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Путин отговори с учение на стратегическите ядрени сили

Путин отговори с учение на стратегическите ядрени сили

Истинската история зад „Хелоуин“: Смразяващият поглед на 12-годишно момче вдъхновил Майкъл Майърс

Истинската история зад „Хелоуин“: Смразяващият поглед на 12-годишно момче вдъхновил Майкъл Майърс

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Имотите в София поскъпнаха със 180% за десетилетие

Имотите в София поскъпнаха със 180% за десетилетие

pariteni.bg
5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 10 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 9 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 10 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 11 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Лошите момчета", които могат да провалят срещата на върха на ЕС

"Лошите момчета", които могат да провалят срещата на върха на ЕС

Свят Преди 38 минути

Какво ще правите, когато ви наложат вето?

Европейските депутати обсъдиха върховенството на закона в България

Европейските депутати обсъдиха върховенството на закона в България

Свят Преди 1 час

Дебатът беше включен в дневния ред по искане на групата на „Обнови Европа“

Пастор се подигра на жена заради малко дарение

Пастор се подигра на жена заради малко дарение

Свят Преди 2 часа

„Това са само 1200 долара. Не слушате какво ви казвам"

Нови подробности за внезапната смърт на басиста на Limp Bizkit

Нови подробности за внезапната смърт на басиста на Limp Bizkit

Свят Преди 2 часа

Нови детайли разкриват обстоятелствата около внезапната смърт на Сам Ривърс на 48 години

<p>Изстрели и пожар пред парламента в Сърбия</p>

Вучич: Терористичен акт пред сръбския парламент

Свят Преди 2 часа

Човек е прострелян, има арестуван

България има готовност за електронни шофьорски книжки

България има готовност за електронни шофьорски книжки

България Преди 3 часа

Засега възрастта за шофиране няма да бъде намалявана

Никола Саркози е в затвора с двама охранители

Никола Саркози е в затвора с двама охранители

Свят Преди 3 часа

Той получи петгодишна присъда за престъпна конспирация

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Свят Преди 3 часа

Полицията извърши обиск в имот в Мелбърн, като иззе 43 кукли, някои от които са лимитирани издания

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Любопитно Преди 3 часа

Алана Хадид се омъжи за продуцента Рос Уилямс в Лос Анджелис

<p>Министър Георгиев: Защитата на свидетели е ключова срещу организираната престъпност</p>

Министър Георгиев: Защитата на свидетелите по делата срещу тежката организирана престъпност е ключово за ефективното ѝ противодействие

България Преди 3 часа

Правосъдният министър откри 24-ата Конференция на мрежата на Европол по защита на свидетелите

Медиците от УМБАЛ „Пловдив” на протест

Медиците от УМБАЛ „Пловдив” на протест

България Преди 3 часа

Персоналът на здравното заведение обяви, че ще прекъсва работата си за около час на ден в знак на несъгласие с резултатите от конкурса за нов директор

Пийт Хегсет

Дипломатически скандал с вратовръзката на Хегсет с цветовете на Русия

Свят Преди 3 часа

Руските медии и социалните мрежи реагираха бурно, а американските официални лица се опитаха да смекчат напрежението

<p>Желязков покани крал Чарлз III да посети отново България</p>

Желязков разговаря с крал Чарлз III, покани го да посети страната ни отново

Свят Преди 3 часа

Срещата се състоя на приема, организиран по повод Срещата на върха в рамките на „Берлинския процес“

Тийнейджъри в Австрия изнасилиха учителка и запалиха дома ѝ

Тийнейджъри в Австрия изнасилиха учителка и запалиха дома ѝ

Свят Преди 4 часа

Учителката е имала законни сексуални отношения с бивш неин ученик и той я запознал с приятелите си

Стрелба близо до музей в Загреб, има ранен, извършителят се издирва

Стрелба близо до музей в Загреб, има ранен, извършителят се издирва

Свят Преди 4 часа

На мястото на инцидента са изпратени екипи на спешна помощ, а полицията е обезопасила периметъра

Eurostar инвестира 2 милиарда евро в нови двуетажни влакове

Eurostar инвестира 2 милиарда евро в нови двуетажни влакове

Свят Преди 4 часа

Операторът на трансграничните железопътни услуги потвърди, че ще поръча до 50 влака от производителя Alstom

Всичко от днес

От мрежата

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg

Защо котките се бият

dogsandcats.bg
1

"Ама" - японските жени-гмуркачки

sinoptik.bg
1

За първи път откриха комари в Исландия

sinoptik.bg

Новите якета за есен 2025: какво да изберем и защо

Edna.bg

Филмът Reminders of Him по Колин Хувер вече разплака интернет

Edna.bg

Евроюст: Уредените тенис мачове са се координирали от България

Gong.bg

Мълниеносен нокаут: Скандалната Лин се завърна на ринга

Gong.bg

Цената на водата ще се формира по нов модел

Nova.bg

Започна участието на Росен Желязков в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес"

Nova.bg