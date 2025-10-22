Свят

Европейските депутати обсъдиха върховенството на закона в България

Дебатът беше включен в дневния ред по искане на групата на „Обнови Европа“

22 октомври 2025, 16:52
Вучич: Терористичен акт пред сръбския парламент

Вучич: Терористичен акт пред сръбския парламент
Никола Саркози е в затвора с двама охранители

Никола Саркози е в затвора с двама охранители
Дипломатически скандал с вратовръзката на Хегсет с цветовете на Русия

Дипломатически скандал с вратовръзката на Хегсет с цветовете на Русия
Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна

Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна
Три дни след обира на века Лувърът отвори врати

Три дни след обира на века Лувърът отвори врати
Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин
Обирът в Лувъра: Щетите възлизат на 88 милиона евро

Обирът в Лувъра: Щетите възлизат на 88 милиона евро
Bloomberg: Европа и Украйна договарят 12 точки за мир

Bloomberg: Европа и Украйна договарят 12 точки за мир

Е вропейският парламент в Страсбург обсъди състоянието на върховенството на закона в България. Дебатът беше включен в дневния ред по искане на групата на „Обнови Европа“, предава NOVA.

Дебатът в ЕП беше доста разгорещен като в него основно взеха участие българските евродепутати. От ръководството на "Обнови Европа" поискаха плащанията към България по Плана за възстановяване и устойчивост да бъдат спрени, заради проблеми с върховенството на закона – конкретно с ареста и обвинението срещу Благомир Коцев. Случаят с него беше сравнен със случая на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу.

Групата "Обнови Европа" в ЕП призова за спиране на плащанията по ПВУ за България

На противоположно мнение обаче са евродепутатите от ГЕРБ-СДС и БСП.

Андрей Ковачев заяви, че през 2022 г. тогавашният министър-председател Кирил Петков е наредил незаконния арест на бившия премиер Бойко Борисов. Кристиан Вигенин пък посочи, че споменаването на Бойко Борисов и Делян Пеевски в този дебат цели да демонизира лидерите на две партии.

„Нека не се заблуждаваме – това, което се случва в България, не е случайно. Случва се в държава, където правосъдието е в плен на олигарсите и където тези, които искат реформи, биват третирани като врагове на държавата. Това е корумпираният свят на Делян Пеевски и Бойко Борисов", заяви Валери Айе, председател на групата на "Обнови Европа" в ЕП.

"Днес обаче „Обнови Европа“, подведена от своите членове от България, истеризира проблемите, с които страната се сблъсква не от вчера – отслабена и недостатъчно ефективна съдебна система, редица важни органи на съдебната власт с изтекъл мандат, неяснота около антикорупционната комисия. Всичко това е резултат от политическа нестабилност и хаотични реформи", подчерта Кристиан Вигенин, Прогресивния алианс на социалистите и демократите, ЕП.

И допълни: „И какво ни предлагате днес? Пропаганден дебат в Европейския парламент, спиране на средствата за България, европейска политическа намеса в работата на българския съд?". 

"Обнови Европа" изпраща в България мисия за върховенството на правото

"Този дебат няма нищо общо с върховенството на закона. Това е политически спектакъл, режисиран с единствената цел – да надуе спихналия електорален балон на "Продължаваме промяната". Нека припомним – през март 2022 г. тогавашният министър-председател Кирил Петков от "Обнови Европа" нареди незаконния арест на Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов – без доказателства, без обвинения – чист политически терор. Къде беше тогава "Обнови Европа", когато се погазваше върховенството на правото? Къде беше този морален гняв, когато министър-председател използва институциите за лична разправа?“, попита Андрей Ковачев, ЕНП, ГЕРБ-СДС. 

Източник: NOVA    
Европейски парламент България Върховенство на закона
Последвайте ни
Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Путин отговори с учение на стратегическите ядрени сили

Путин отговори с учение на стратегическите ядрени сили

Истинската история зад „Хелоуин“: Смразяващият поглед на 12-годишно момче вдъхновил Майкъл Майърс

Истинската история зад „Хелоуин“: Смразяващият поглед на 12-годишно момче вдъхновил Майкъл Майърс

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Имотите в София поскъпнаха със 180% за десетилетие

Имотите в София поскъпнаха със 180% за десетилетие

pariteni.bg
На море с куче: няколко практични съвета

На море с куче: няколко практични съвета

dogsandcats.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 10 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 9 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 10 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 11 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Лошите момчета", които могат да провалят срещата на върха на ЕС

"Лошите момчета", които могат да провалят срещата на върха на ЕС

Свят Преди 39 минути

Какво ще правите, когато ви наложат вето?

Обвиниха строители, измамили хора със стотици хиляди

Обвиниха строители, измамили хора със стотици хиляди

България Преди 1 час

За схемата разказа журналистът Вероника Симеонова

Нови правила за цената на водата приеха на първо четене

Нови правила за цената на водата приеха на първо четене

България Преди 2 часа

Територията на страната се разделя на 28 обособени територии

Нови подробности за внезапната смърт на басиста на Limp Bizkit

Нови подробности за внезапната смърт на басиста на Limp Bizkit

Свят Преди 2 часа

Нови детайли разкриват обстоятелствата около внезапната смърт на Сам Ривърс на 48 години

България има готовност за електронни шофьорски книжки

България има готовност за електронни шофьорски книжки

България Преди 3 часа

Засега възрастта за шофиране няма да бъде намалявана

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Свят Преди 3 часа

Полицията извърши обиск в имот в Мелбърн, като иззе 43 кукли, някои от които са лимитирани издания

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Любопитно Преди 3 часа

Алана Хадид се омъжи за продуцента Рос Уилямс в Лос Анджелис

<p>Министър Георгиев: Защитата на свидетели е ключова срещу организираната престъпност</p>

Министър Георгиев: Защитата на свидетелите по делата срещу тежката организирана престъпност е ключово за ефективното ѝ противодействие

България Преди 3 часа

Правосъдният министър откри 24-ата Конференция на мрежата на Европол по защита на свидетелите

Медиците от УМБАЛ „Пловдив” на протест

Медиците от УМБАЛ „Пловдив” на протест

България Преди 3 часа

Персоналът на здравното заведение обяви, че ще прекъсва работата си за около час на ден в знак на несъгласие с резултатите от конкурса за нов директор

<p>Желязков покани крал Чарлз III да посети отново България</p>

Желязков разговаря с крал Чарлз III, покани го да посети страната ни отново

Свят Преди 3 часа

Срещата се състоя на приема, организиран по повод Срещата на върха в рамките на „Берлинския процес“

Тийнейджъри в Австрия изнасилиха учителка и запалиха дома ѝ

Тийнейджъри в Австрия изнасилиха учителка и запалиха дома ѝ

Свят Преди 4 часа

Учителката е имала законни сексуални отношения с бивш неин ученик и той я запознал с приятелите си

Стрелба близо до музей в Загреб, има ранен, извършителят се издирва

Стрелба близо до музей в Загреб, има ранен, извършителят се издирва

Свят Преди 4 часа

На мястото на инцидента са изпратени екипи на спешна помощ, а полицията е обезопасила периметъра

Eurostar инвестира 2 милиарда евро в нови двуетажни влакове

Eurostar инвестира 2 милиарда евро в нови двуетажни влакове

Свят Преди 4 часа

Операторът на трансграничните железопътни услуги потвърди, че ще поръча до 50 влака от производителя Alstom

<p>Ето какво в мъжа&nbsp;подсказва, че е добре &quot;надарен&quot;</p>

Не ръцете, а закачливата усмивка: Ето какво в мъжа подсказва, че е добре "надарен"

Любопитно Преди 4 часа

Най-новата мания в социалните медии твърди, че можете да разберете колко надарен е един мъж само по усмивката му

<p>Обрат, Русия твърди, че продължава подготовката за срещата&nbsp;между Путин и Тръмп</p>

Русия: Подготовката за срещата между Путин и Тръмп продължава

Свят Преди 4 часа

Това заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков

Катастрофа в Гоце Делчев с четирима пострадали, сред които две деца

Катастрофа в Гоце Делчев с четирима пострадали, сред които две деца

България Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg

Защо котките се бият

dogsandcats.bg
1

"Ама" - японските жени-гмуркачки

sinoptik.bg
1

За първи път откриха комари в Исландия

sinoptik.bg

Новите якета за есен 2025: какво да изберем и защо

Edna.bg

Филмът Reminders of Him по Колин Хувер вече разплака интернет

Edna.bg

Евроюст: Уредените тенис мачове са се координирали от България

Gong.bg

Мълниеносен нокаут: Скандалната Лин се завърна на ринга

Gong.bg

Цената на водата ще се формира по нов модел

Nova.bg

Започна участието на Росен Желязков в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес"

Nova.bg