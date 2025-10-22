Свят

Премиерът Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети в рамките на инициативата „Берлински процес"

Киър Стармър посрещна лично българския премиер

22 октомври 2025, 18:30
Наградиха със

Наградиха със "Сахаров" арестувани журналисти от Грузия
Зеленски: Предложението на Тръмп е

Зеленски: Предложението на Тръмп е "добър компромис"
Европейските депутати обсъдиха върховенството на закона в България

Европейските депутати обсъдиха върховенството на закона в България
Вучич: Терористичен акт пред сръбския парламент

Вучич: Терористичен акт пред сръбския парламент
Никола Саркози е в затвора с двама охранители

Никола Саркози е в затвора с двама охранители
Дипломатически скандал с вратовръзката на Хегсет с цветовете на Русия

Дипломатически скандал с вратовръзката на Хегсет с цветовете на Русия
Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна

Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна
Три дни след обира на века Лувърът отвори врати

Три дни след обира на века Лувърът отвори врати

П ремиерът Росен Желязков акцентира върху значението на инвестициите в регионалната инфраструктура и свързаност, наред с изграждането на надеждни възпиращи способности в изказването си по време на Срещата на върха в рамките на инициативата Берлинския процес в Лондон, съобщиха от правителствената пресслужба. 

Съвместните проекти като нови съоръжения на Дунав, Коридор VIII и интермодални транспортни връзки в направленията юг–север и запад–изток, ще имат реална добавена стойност за икономиката и сигурността не само на региона, но и на цяла Европа, допълни той. 

Желязков специално подчерта стратегическото значение на Черно море в контекста на европейската и евроатлантическата сигурност. България твърдо подкрепя засилването на ангажимента на НАТО и Европейския съюз (ЕС), насочен към укрепване на морската сигурност, изтъкна той. Министър-председателят посочи, че като държава-членка на ЕС и съюзник в НАТО, разположена на предната линия, България е твърдо ангажирана с противодействието на споделените заплахи, които засягат Югоизточна Европа – включително нелегалната миграция, организираната престъпност и дезинформацията. Активно работим за засилване на регионалното сътрудничество чрез подобряване на сигурността по границите, обмен на информация и съвместни инициативи с нашите съседи, добави Росен Желязков. По думите му, с оглед на настоящите предизвикателства, е необходимо да се мисли стратегически и да се действа решително. 

Източник: МС

Премиерът отбеляза ролята на Берлинския процес за напредъка на страните от Западните Балкани, за насърчаването на диалога и постигането на конкретни резултати. Желязков добави, че приоритетите на тази инициатива съвпадат и с приоритетите на България като настоящ председател на двата регионални формата – Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и Организацията за черноморско икономическо сътрудничество.

Българският премиер Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети по време на кралския прием, организиран по повод Срещата на върха в рамките на инициативата Берлински процес, съобщиха от Министерския съвет в пост във Фейсбук.

Желязков е отправил покана към Чарлз Трети да посети страната ни отново, което ще допринесе за задълбочаване на двустранните отношения и приятелството между България и Великобритания. 

В срещата в Лондон участват лидерите на шест държави от Западните Балкани, които се срещат с британски и европейски представители за разговори относно миграцията, сигурността и икономическото развитие в региона, където Русия продължава да търси влияние, предаде Асошиейтед прес.

Британският премиер Киър Стармър посрещна правителствените ръководители на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия, както и германския канцлер Фридрих Мерц и дипломати от други европейски държави в Ланкастър Хаус – държавна резиденция в центъра на Лондон, посочва агенцията. България е представена на срещата от премиера Росен Желязков. Срещата в Лондон е част от Берлинския процес, започнал през 2014 г. с цел да подпомогне интеграцията на страните от Югоизточна Европа в Европейския съюз.

Участници в инициативата са страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна гора, както и държавите: Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Словения, Франция и Хърватия.

Източник: МС    
Берлински процес Росен Желязков Среща на върха
Момчето, обвинено за убийството в мол, остава в ареста

Момчето, обвинено за убийството в мол, остава в ареста

Путин отговори с учение на стратегическите ядрени сили

Путин отговори с учение на стратегическите ядрени сили

„Топлофикация" с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба

„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба" 2

„Възраждане" защити Вучич в Европейския парламент

„Възраждане“ защити Вучич в Европейския парламент

Имотите в София поскъпнаха със 180% за десетилетие

Имотите в София поскъпнаха със 180% за десетилетие

Дизелова Skoda Superb навъртя 2831 км с един резервоар

Дизелова Skoda Superb навъртя 2831 км с един резервоар

<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 13 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 12 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 14 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 14 часа

