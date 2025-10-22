Премиерът Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети в рамките на инициативата „Берлински процес"

П ремиерът Росен Желязков акцентира върху значението на инвестициите в регионалната инфраструктура и свързаност, наред с изграждането на надеждни възпиращи способности в изказването си по време на Срещата на върха в рамките на инициативата Берлинския процес в Лондон, съобщиха от правителствената пресслужба.

Съвместните проекти като нови съоръжения на Дунав, Коридор VIII и интермодални транспортни връзки в направленията юг–север и запад–изток, ще имат реална добавена стойност за икономиката и сигурността не само на региона, но и на цяла Европа, допълни той.

Желязков специално подчерта стратегическото значение на Черно море в контекста на европейската и евроатлантическата сигурност. България твърдо подкрепя засилването на ангажимента на НАТО и Европейския съюз (ЕС), насочен към укрепване на морската сигурност, изтъкна той. Министър-председателят посочи, че като държава-членка на ЕС и съюзник в НАТО, разположена на предната линия, България е твърдо ангажирана с противодействието на споделените заплахи, които засягат Югоизточна Европа – включително нелегалната миграция, организираната престъпност и дезинформацията. Активно работим за засилване на регионалното сътрудничество чрез подобряване на сигурността по границите, обмен на информация и съвместни инициативи с нашите съседи, добави Росен Желязков. По думите му, с оглед на настоящите предизвикателства, е необходимо да се мисли стратегически и да се действа решително.

Източник: МС

Премиерът отбеляза ролята на Берлинския процес за напредъка на страните от Западните Балкани, за насърчаването на диалога и постигането на конкретни резултати. Желязков добави, че приоритетите на тази инициатива съвпадат и с приоритетите на България като настоящ председател на двата регионални формата – Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и Организацията за черноморско икономическо сътрудничество.

Българският премиер Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети по време на кралския прием, организиран по повод Срещата на върха в рамките на инициативата Берлински процес, съобщиха от Министерския съвет в пост във Фейсбук.

Желязков е отправил покана към Чарлз Трети да посети страната ни отново, което ще допринесе за задълбочаване на двустранните отношения и приятелството между България и Великобритания.

В срещата в Лондон участват лидерите на шест държави от Западните Балкани, които се срещат с британски и европейски представители за разговори относно миграцията, сигурността и икономическото развитие в региона, където Русия продължава да търси влияние, предаде Асошиейтед прес.

Британският премиер Киър Стармър посрещна правителствените ръководители на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия, както и германския канцлер Фридрих Мерц и дипломати от други европейски държави в Ланкастър Хаус – държавна резиденция в центъра на Лондон, посочва агенцията. България е представена на срещата от премиера Росен Желязков. Срещата в Лондон е част от Берлинския процес, започнал през 2014 г. с цел да подпомогне интеграцията на страните от Югоизточна Европа в Европейския съюз.

Участници в инициативата са страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна гора, както и държавите: Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Словения, Франция и Хърватия.