Съквартирантите отварят Кутията на Пандора в Big Brother

Ще напусне ли Къщата провокативният Цецо?

22 октомври 2025, 19:15
Съквартирантите отварят Кутията на Пандора в Big Brother
Източник: NOVA

И стинска буря от злощастни събития очаква съквартирантите в Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA. След като най-нетърпеливите обитатели на Къщата отвориха мистериозния сандък снощи, днес всички те ще трябва да понесат тежките последствия от своите непремислени действия.

Апокалипсисът в най-обсъжданата къща в България ще донесе със себе си нови провокации между съквартирантите, сълзи в очите на влюбената Сияна, както и потенциална опасност от елиминация за провокативния Цецо.

Ще успеят ли участниците в социалния експеримент да се справят с мистичното си седмично предизвикателство и ще останат ли в пълен състав? Не пропускайте да видите в следващия епизод на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта на Big Brother 2025, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването.

Източник: NOVA    
Big Brother
