България

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за Закона за ДАНС

При гласуването 10 народни представители бяха "за", един - "против" и четирима се въздържаха

22 октомври 2025, 21:17
Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за Закона за ДАНС
Източник: БТА

П арламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред повторно гласува Закона за изменение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", приет от Народното събрание на 2 октомври.

По време на заседанието бе обсъдено ветото на президента Румен Радев върху приетите от парламента промени. С тях правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС се възлага на парламента и се отнема от държавния глава.

Радев наложи вето на закона за ДАНС, вижда опасност от политическа зависимост

При гласуването 10 народни представители бяха "за", един - "против" и четирима се въздържаха.

Мотивите на президента бяха представени от Иванка Иванова, съветник по правните въпроси на държавния глава, като присъстваше и Димитър Стоянов, секретар по сигурността и отбраната на президента.

По време на дебатите Маноил Манев от ГЕРБ-СДС заяви, че ситуацията със сигурността в света и държавата е променена от 2015 г. насам ( бел. ред. когато правомощията по назначаване на председателя на ДАНС бе върнато на президента, след като преди това през 2013 г. парламентът избра Делян Пеевски за да оглави агенцията и последваха протести, които доведоха тогава до падането на правителството). По думите на Манев в сегашната ситуация правенето на сделки по отношение на това кой ще бъде председател на ДАНС е опасно, независимо коя личност е държавен глава. Той отчете, че няма публични изисквания, които президентската институция да прилага по отношение предложения й кандидат за одобрение, както и се дават мотиви при отказ. Според народния представител при парламентарно изслушване на кандидата за председател ще има много по-голяма публичност относно конкретната фигура, която да заеме поста и на нея ще й бъде направен детайлен анализ.

Нови промени в закона за ДАНС

Бойко Рашков от "Продължаваме Промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) посочи, че приема аргументите на държавния глава за логични. Той добави, че при направената промяна в закона, спокойно Пеевски отново може да бъде предложен за председател на ДАНС. Рашков коментира, че президента е свързан с назначаването на редица фигури и постави въпроса дали целта не е да се лиши държавният глава от правомощия. Докато според Атанас Атанасов от ПП-ДБ, парламентът е най-политическият орган в държава и избирането на председател на ДАНС с обикновено мнозинство, означава, че той ще бъде обвързан политически и няма да бъде независим. Атанасов отчете, че в Закона за ДАНС се говори за политически неутралитет и това обстоятелство трябва да бъде съобразено и да отпадне, и ако не този закон трябва да отиде в Конституционния съд.

Според "Величие" проблемите със закона са два – нарушаване на принципа на мандатността, защото всяко ново мнозинство ще може да смени председателя на ДАНС, ако поиска, и че в тази процедура избраната фигура няма как да бъде независима. Юлиана Матеева от „Величие“ добави, че споделя мотивите на държавния глава и няма да подкрепи закона.

Николай Радулов от "Има такъв народ" каза, че са гласували против и този път ще гласуват против и също постави въпроса за това какво ще се случи при промяна на мнозинството.

"Все пак живеем в 2025 г. и не е нужно да коментираме какво е било 2013 г., какво е било 2015 г. , между 2013 г. и 2025 г. има разлика 12 години. Разбираме загрижеността на президентската институция, но в момента ситуацията е такава, че може да се предложат и 30 кандидата, ако между тях го няма човека на президента, никога няма да бъде одобрен за съответната длъжност от целия списък хора", заяви Калин Стоянов от "ДПС – Ново начало".

Източник: БТА, Константин Костов    
Закон за ДАНС Президентско вето ДАНС
Последвайте ни
Момчето, обвинено за убийството в мол, остава в ареста

Момчето, обвинено за убийството в мол, остава в ареста

Путин отговори с учение на стратегическите ядрени сили

Путин отговори с учение на стратегическите ядрени сили

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба

„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба" 2

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Дизелова Skoda Superb навъртя 2831 км с един резервоар

Дизелова Skoda Superb навъртя 2831 км с един резервоар

carmarket.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 15 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 13 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 15 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 16 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Картата за градския транспорт в София става дигитална

Картата за градския транспорт в София става дигитална

България Преди 1 час

Според експерти, това е правилна, но закъсняла стъпка в модернизацията на градския ни транспорт

Наградиха със "Сахаров" арестувани журналисти от Грузия

Наградиха със "Сахаров" арестувани журналисти от Грузия

Свят Преди 3 часа

Анджей Почобут и Мзия Амаглобели в момента са в затвора

Сблъсък на умовете определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Сблъсък на умовете определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Любопитно Преди 4 часа

Новото попълнение Радостина дебютира за Завоевателите

Премиерът Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети в рамките на инициативата „Берлински процес"

Премиерът Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети в рамките на инициативата „Берлински процес"

Свят Преди 4 часа

Киър Стармър посрещна лично българския премиер

„Възраждане“ защити Вучич в Европейския парламент

„Възраждане“ защити Вучич в Европейския парламент

Свят Преди 4 часа

Костадин Костадинов: България е слаба държава

Много сигнали и обвинения за фалшиви евро в България

Много сигнали и обвинения за фалшиви евро в България

България Преди 4 часа

При единия от случаите е задържано едно лице след информация

"Лошите момчета", които могат да провалят срещата на върха на ЕС

"Лошите момчета", които могат да провалят срещата на върха на ЕС

Свят Преди 5 часа

Какво ще правите, когато ви наложат вето?

Европейските депутати обсъдиха върховенството на закона в България

Европейските депутати обсъдиха върховенството на закона в България

Свят Преди 5 часа

Дебатът беше включен в дневния ред по искане на групата на „Обнови Европа“

<p>Истинската история зад хоръра &bdquo;Хелоуин&ldquo;</p>

Истинската история зад „Хелоуин“: Смразяващият поглед на 12-годишно момче вдъхновил Майкъл Майърс

Любопитно Преди 6 часа

Джон Карпентър се вдъхновил от един пациент, който срещнал по време на посещение в психиатрична болница

Евроюст: Уредените тенис мачове са координирани от България

Евроюст: Уредените тенис мачове са координирани от България

Свят Преди 6 часа

Девет заподозрени са арестувани във Франция, четирима в България и по един в Испания и Румъния

КЗК, КЗП, КРС и „Активни потребители“ обединяват усилия за защита на потребителите по време на „Черен петък“

КЗК, КЗП, КРС и „Активни потребители“ обединяват усилия за защита на потребителите по време на „Черен петък“

България Преди 6 часа

Целта е защита на потребителите и недопускане на нелоялни търговски практики, които засягат и конкурентните отношения

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

България Преди 6 часа

Според Радев така се нарушава разделението на властите

От Porsche 911 до Aurus: Какви луксозни коли карат държавниците?

От Porsche 911 до Aurus: Какви луксозни коли карат държавниците?

Свят Преди 7 часа

Държавниците по света обичайно се возят в черни бронирани лимузини

Нови правила за цената на водата приеха на първо четене

Нови правила за цената на водата приеха на първо четене

България Преди 7 часа

Територията на страната се разделя на 28 обособени територии

Пастор се подигра на жена заради малко дарение

Пастор се подигра на жена заради малко дарение

Свят Преди 7 часа

„Това са само 1200 долара. Не слушате какво ви казвам"

Нови подробности за внезапната смърт на басиста на Limp Bizkit

Нови подробности за внезапната смърт на басиста на Limp Bizkit

Свят Преди 7 часа

Нови детайли разкриват обстоятелствата около внезапната смърт на Сам Ривърс на 48 години

Всичко от днес

От мрежата

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg

Защо котките се бият

dogsandcats.bg
1

"Ама" - японските жени-гмуркачки

sinoptik.bg
1

За първи път откриха комари в Исландия

sinoptik.bg

Новите якета за есен 2025: какво да изберем и защо

Edna.bg

Филмът Reminders of Him по Колин Хувер вече разплака интернет

Edna.bg

Късна драма донесе точка за Аркадаг срещу Ал Ахли Доха

Gong.bg

Домът на футбола (22.10.2025)

Gong.bg

16-годишно момиче почина пред нощен бар в Атина

Nova.bg

Съдът остави в ареста 15-годишния, обвинен за убийството на свой връстник в столичен мол

Nova.bg