Свят

Вучич: Терористичен акт пред сръбския парламент

Човек е прострелян, има арестуван

22 октомври 2025, 15:10
Никола Саркози е в затвора с двама охранители

Никола Саркози е в затвора с двама охранители
Дипломатически скандал с вратовръзката на Хегсет с цветовете на Русия

Дипломатически скандал с вратовръзката на Хегсет с цветовете на Русия
Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна

Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна
Три дни след обира на века Лувърът отвори врати

Три дни след обира на века Лувърът отвори врати
Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин
Обирът в Лувъра: Щетите възлизат на 88 милиона евро

Обирът в Лувъра: Щетите възлизат на 88 милиона евро
Bloomberg: Европа и Украйна договарят 12 точки за мир

Bloomberg: Европа и Украйна договарят 12 точки за мир
Тръмп спря срещата с Путин: Не искам да си губим времето

Тръмп спря срещата с Путин: Не искам да си губим времето

С ръбският президент Александър Вучич нарече "терористичен акт" инцидента пред сръбския парламент, при който мъж беше ранен, а друг беше арестуван за нападение срещу палатков лагер на поддръжници на управляващите, съобщава "Данас".

Вучич каза по време на събитие в Белград, че ще трябва да го напусне заради "терористичен акт пред сръбския парламент" и допълни, че ще трябва да се занимава "с някои други неща през деня".

По информация на в. "Данас" при инцидента един човек е бил ранен в крака, а друг е арестуван за нападение срещу палатковия лагер, издигнат пред сръбския парламент през март от поддръжници на управляващата Сръбска прогресивна партия.

Сръбският президент заплаши с арести протестиращите в Белград

Сръбският министър на здравеопазването Златибор Лончар посети в Центъра за спешна помощ мъжа, прострелян пред парламента, предаде ТАНЮГ.

По думите на Лончар мъжът е бил прострелян "само защото се е борил за Сърбия без блокади" и все още не е извън опасност за живота, тъй като му предстои сложна операция.

„Днес преживяхме изключително, изключително тежък шок за всички нас, заради случилото се. Току-що говорих с мъжа, който беше прострелян, когото се опитаха да запалят. Той е в съзнание, но не мога да кажа, че животът му е извън опасност", каза Лончар пред репортери, като допълни, че куршумът, с който е прострелян мъжът, не е излязъл и трябва да бъде отстранен оперативно. 

Сръбският здравен министър каза, че раненият го е помолил да съобщи на обществеността, че никога преди това не е виждал, човека, който го е прострелял. По думите на министъра при хората в палатковия лагер е дошъл човек, който не е съгласен с тях, че Сърбия не трябва да бъде блокирана от протестиращи срещу правителството, бил е "инструктиран" и е стрелял.

Сръбският президент иска наказание за опозицията след инцидента с димки

Припомняме, че масови протести и блокади започнаха в Сърбия през ноември миналата година, след като рухна козирката на наскоро ремонтираната гара в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори. Продължаващите многомесечни протести, оглавявани от студенти, бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.

Източник: БТА, Магдалена Димитрова    
Александър Вучич Сръбски парламент Палатков лагер Сръбска прогресивна партия Протести в Сърбия
Последвайте ни
Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна

Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия

Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия

pariteni.bg
Дизелова Skoda Superb навъртя 2831 км с един резервоар

Дизелова Skoda Superb навъртя 2831 км с един резервоар

carmarket.bg
<p>Шокоращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокоращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 8 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 7 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 9 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 9 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От Porsche 911 до Aurus: Какви луксозни коли карат държавниците?

От Porsche 911 до Aurus: Какви луксозни коли карат държавниците?

Свят Преди 30 минути

Държавниците по света обичайно се возят в черни бронирани лимузини

Пастор се подигра на жена заради малко дарение

Пастор се подигра на жена заради малко дарение

Свят Преди 48 минути

„Това са само 1200 долара. Не слушате какво ви казвам"

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Свят Преди 1 час

Полицията извърши обиск в имот в Мелбърн, като иззе 43 кукли, някои от които са лимитирани издания

<p>Министър Георгиев: Защитата на свидетели е ключова срещу организираната престъпност</p>

Министър Георгиев: Защитата на свидетелите по делата срещу тежката организирана престъпност е ключово за ефективното ѝ противодействие

България Преди 1 час

Правосъдният министър откри 24-ата Конференция на мрежата на Европол по защита на свидетелите

Медиците от УМБАЛ „Пловдив” на протест

Медиците от УМБАЛ „Пловдив” на протест

България Преди 1 час

Персоналът на здравното заведение обяви, че ще прекъсва работата си за около час на ден в знак на несъгласие с резултатите от конкурса за нов директор

<p>Желязков покани крал Чарлз III да посети отново България</p>

Желязков разговаря с крал Чарлз III, покани го да посети страната ни отново

Свят Преди 1 час

Срещата се състоя на приема, организиран по повод Срещата на върха в рамките на „Берлинския процес“

Тийнейджъри в Австрия изнасилиха учителка и запалиха дома ѝ

Тийнейджъри в Австрия изнасилиха учителка и запалиха дома ѝ

Свят Преди 2 часа

Учителката е имала законни сексуални отношения с бивш неин ученик и той я запознал с приятелите си

Стрелба близо до музей в Загреб, има ранен, извършителят се издирва

Стрелба близо до музей в Загреб, има ранен, извършителят се издирва

Свят Преди 2 часа

На мястото на инцидента са изпратени екипи на спешна помощ, а полицията е обезопасила периметъра

Eurostar инвестира 2 милиарда евро в нови двуетажни влакове

Eurostar инвестира 2 милиарда евро в нови двуетажни влакове

Свят Преди 2 часа

Операторът на трансграничните железопътни услуги потвърди, че ще поръча до 50 влака от производителя Alstom

<p>Ето какво в мъжа&nbsp;подсказва, че е добре &quot;надарен&quot;</p>

Не ръцете, а закачливата усмивка: Ето какво в мъжа подсказва, че е добре "надарен"

Любопитно Преди 2 часа

Най-новата мания в социалните медии твърди, че можете да разберете колко надарен е един мъж само по усмивката му

<p>Обрат, Русия твърди, че продължава подготовката за срещата&nbsp;между Путин и Тръмп</p>

Русия: Подготовката за срещата между Путин и Тръмп продължава

Свят Преди 2 часа

Това заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков

Катастрофа в Гоце Делчев с четирима пострадали, сред които две деца

Катастрофа в Гоце Делчев с четирима пострадали, сред които две деца

България Преди 2 часа

<p>Земетресение разлюля Вранча&nbsp;</p>

Земетресение с магнитуд 4,2 разтърси района на Вранча

Свят Преди 2 часа

Епицентърът е на дълбочина 90 км, няма съобщени пострадали или материални щети

Милионерът от ада: Модели на „Плейбой“ разказват за садистично измъчване

Милионерът от ада: Модели на „Плейбой“ разказват за садистично измъчване

Свят Преди 2 часа

„Той изпитва удовлетворение – сексуално и по друг начин – от жестокостта“

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

България Преди 3 часа

Едното животно е било намушкано, а другото простреляно

<p>Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за &quot;ремонт&quot; на покрив</p>

Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за несъществуващ ремонт на покрив

България Преди 3 часа

Случаят е от Дупница

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
1

"Ама" - японските жени-гмуркачки

sinoptik.bg
1

За първи път откриха комари в Исландия

sinoptik.bg

Новите якета за есен 2025: какво да изберем и защо

Edna.bg

Филмът Reminders of Him по Колин Хувер вече разплака интернет

Edna.bg

Модрич зарадвал всички в Милан със специални подаръци

Gong.bg

ДК отложи решенията си след Черно море – Левски, чака допълнителни доклади

Gong.bg

Президентът наложи вето върху промените в два закона

Nova.bg

Изстрели и горяща палатка пред сръбския парламент, един човек е ранен (ВИДЕО)

Nova.bg